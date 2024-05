Tras su expulsión de Supervivientes, Ángel Cristo ha regresado a España y, desde el plató del concurso, ha confesado que durante su paso por el reality ha llevado una bandana de color rojo "en honor" a su padre. Unas palabras que no han sentado nada bien a Bárbara Rey, quien ha recordado que el artista de circense fue un maltratador.

Este martes, desde el plató de Espejo Público, Sofía Cristo no ha dudado en apoyar a su madre en estos duros momentos y, además, ha cargado, en la medida de lo posible contra su hermano Ángel evitando, así, que este pueda interponer algún recurso legal por sus declaraciones en el programa de Susanna Griso.

"Fíjate si soy inocente que yo pensaba que mi hermano llevaba la cinta por Rambo. Cuando estás allí te haces tus cosas, yo también me ponía mis cintas... Cuando le escuché decir que era por mi padre me quedé alucinada, pero mi madre me dijo que ella ya lo sabía. Ella ha estado callada todo este tiempo para no perjudicarle", ha comenzado explicando la DJ.

Asimismo, la colaboradora del matinal de Antena 3 ha agregado: "Con los años, yo he sido capaz de perdonar a mi padre. Pero algo que nunca voy a justificar son los malos tratos. Mi padre era un maltratador no solo con mi madre, sino con todas las novias que ha tenido. Era un maltratador que usaba cuchillos, armas... por eso a mí me dan tanto miedo las armas. Es un tema que yo tengo superado, pero nunca voy a poder empatizar del todo con el dolor de mi madre, aunque yo también he sido una persona maltratada, no voy a decir si por mi padre o por otra persona".

"Animo a que, si te maltratan, llaméis al 016 y no dejéis que pasen años. Es muy duro ver a un hijo que, después de que él haya reconocido que mi padre le disparó con un revólver, santifica a ese padre. También me duele que no haya ni un solo colaborador en la otra cadena que saque la cara por mi madre y le diga que mi padre fue un maltratador", ha señalado la artista.

En la misma línea, Sofía Cristo ha destacado: "Yo creo que esto no es un homenaje, sino un golpe a mi madre. Pero de mi hermano no quiero hablar ni decir nada. Ayer, cuando llegué a mi casa, la prensa estaba allí y me dijeron que él había hecho unas declaraciones en las que decía que yo no me metiera en las cosas que no me convenían porque me podían hacer recaer. Me parece que esto es abrir heridas, es un golpe bajo. Lo único que les pido, tanto a él como a su mujer, es que hagan su vida y nos dejen tranquilas a mi madre y a mí".

"Nosotros teníamos terror a mi padre. Creo que Una vida Bárbara es uno de los mejores documentales que hay y todo lo que se dice es cierto. Yo no he estado nunca unida a mi hermano. Ahora mismo no tendría una conversación con él, no quiero tener relación con él. Creo que esto ha sobrepasado los límites. A ver si esto sirve para que la prensa me deje un poco", ha añadido Sofía.

"Mi hermano, con mi padre, tendría su relación. Hay un momento en que él corta el cordón umbilical con mi padre y su única familia soy yo. A mí me unía mucho el consumo de sustancias con mi padre, yo pensaba que le estaba ayudando, pero me di cuenta de que no. Yo intentaba empatizar con su enfermedad, pero no me daba cuenta de que yo también estaba enferma. Mi madre ha cuidado de mi padre hasta el fin de sus días: ha cuidado de él cuando estaba ingresado en el hospital; le ha prestado dinero para el circo cuando mi padre todavía la maltrataba, en este momento, psicológicamente", ha recordado la DJ.

Respecto a si Bárbara sería capaz de perdonar a su hijo, la colaboradora ha explicado: "Durante el concurso, mi madre ha sufrido cuando mi hermano no podía comer o no superaba las pruebas, pero hubo un momento en el que la psicóloga le decía que no viera más cosas. Yo creo que mi madre tenía un síndrome de Estocolmo. Las familias no son perfectas y no porque sean de tu sangre tienes que aceptar que haya una buena relación o que estén toda la vida contigo".

Gema López, colaboradora del programa de Antena 3, ha preguntado a Sofía si ve en su hermano la figura de maltratador de su padre, a lo que Cristo ha apuntado: "Yo no puedo decir algo así porque me pueden demandar. No voy a hablar de ese tema. Creo que mi hermano queda muy retratado haciendo apología de un maltratador. Yo no quiero saber nada de mi hermano, he tenido relación con mi hermano por mi madre, porque ella quería seguir ayudándole. Yo siempre he estado en medio, desde que era pequeña, pero ha llegado un momento en el que yo no quiero estar más en medio. Si mi madre decidiera volver a tener relación con mi hermano, conmigo ya no contaría. Ya no puedo más".

La periodista, ante esto, ha recalcado: "Si ella calla es porque no quiere que su hermano la demande, no porque no tenga cosas que contar"; a lo que Sofía Cristo ha respondido: "Yo no busco el dinero con las demandas a mi hermano. Con los demás, sí, que paguen. Aquí hablo de periodistas, de programas de televisión, de productoras... De mi madre se han dicho barbaridades".

Asimismo, Alonso Caparrós ha agregado: "Yo sí tengo una persona que me ha insinuado que esto sucedía y que han sucedido los malos tratos por parte de tu hermano". Finalmente, Sofía Cristo ha sentenciado: "La vida pone todo en su sitio y en su lugar. Yo, lo único que busco, es mi paz y salud mental. Seguir trabajando y proteger a mi madre hasta el punto que pueda. Mi psicóloga me enseña que yo no soy la madre. Mi madre tiene que tener el rol de madre y yo, el rol de hija".