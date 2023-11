Gonzalo Miró se enfrenta a Susanna Griso y Mariló Montero por la investidura: "Son datos, no es opinión"

Desde hace ya varias semanas, la actualidad política tiene una palabra clara: amnistía. El pacto entre Pedro Sánchez y Junts lleva tiempo acaparando todas las tertulias, y mucho más este jueves, cuando se ha dado la primera sesión de la investidura. Por ello, Espejo Público ha tratado el asunto y se ha vivido en plató un pequeño rifirrafe entre Susanna Griso, Mariló Montero y Gonzalo Miró por su diferencia de opiniones.

"Es un pacto entre 8 partidos", comenzó diciendo el colaborador para describir la coalición. "Han sido 5 elecciones generales en 9 años. En estas últimas, (Sánchez) consiguió un millón de votos más que en las anteriores. Con lo cual, habrá muchos socialistas que estén enfadados, pero...".

En ese momento, Montero intervino para opinar que el partido ha "perdido muchísimo". "España ahora mismo no está diciendo que el PSOE ha ganado, ha ganado el PP", sostuvo.

"Mariló, que son datos, no es opinable. No me neguéis el dato", rebatió Miró. "Eso es así, te doy la razón, la mayor parte atribuible a socialistas catalanes", matizó la presentadora.

"No la habrá hecho tan mal en Cataluña, entiendo", respondió el colaborador. "Creo que hay una mayoría de catalanes que están a favor de la ley de amnistía y consideran que es una oportunidad histórica para cerrar heridas".

"Yo creo que el problema que va a tener el partido es vender que esto lo hace por convencimiento cuando lo hace por necesidad", continuó Miró. "Dentro del socialismo no creo que todo el mundo lo interprete como 'se rompe España, fraude electoral, Pedro Sánchez es un dictador...'".

"Ya está quebrada, Gonzalo", aseguró Mariló Montero. "Entiendo que haya gente que lo piense, pero no todo el mundo piensa eso. Parece que es un clamor social de gente que sale a la calle. Pero hace cuatro meses el presidente del Gobierno tuvo un millón de votos más que en las anteriores elecciones".

"¿Y qué quieres decir con eso?", preguntó la periodista. "En ningún momento habló de amnistía, recuérdalo", añadió Susanna Griso. "Va a gobernar, pero por la Ley d'Hondt, no porque ha ganado las elecciones", apostilló Montero.

"Otra cosa es que ahora no nos gusten las normas por las que se rige esta democracia. Planteemos otra forma de gobierno: que haya una segunda ronda, que se den 50 diputados más al que ha ganado las elecciones...", propuso él.

"Yo respeto la Ley d'Hondt hasta que nos la cambien. Pedro Sánchez no va a gobernar porque haya ganado las elecciones, la suma que permite democráticamente la ley le da esa posibilidad. Pero no estamos hablando de eso", respondió Montero.

"Lo de gobernar sin haber ganado las elecciones no es nuevo, ¿en cuántas comunidades autónomas y ayuntamientos?", cuestionó Miró. "Lo que es nuevo es pactar en Bruselas", respondió Griso.

"Otra cosa: no hablas de ETA", intervino la colaboradora. "¿Qué tiene que ver aquí ETA?", preguntó él. "¿Cómo que no? Son sus socios de Gobierno, los que le están permitiendo que sea presidente", respondió ella.

"Es Bildu, que es un partido constitucional. Tanto os preocupa la constitución: ¿por qué la derecha no cumple con la constitución? De momento, el partido que no cumple con la constitución, que yo sepa, es uno. ¿La renovación del poder judicial es anticonstitucional y no le preocupa al PP eso?".

"Ese pacto ha saltado por los aires por ambos partidos, no solo por el PP", aclaró Susanna Griso. "Curiosamente, ese pacto salta por los aires cuando gobierna el PSOE y no cuando gobierna el PP", concluyó Gonzalo Miró, antes de que la presentadora cambiara de asunto.