Ana Rosa, sobre el discurso de investidura de Pedro Sánchez: "Nadie necesitaba de esta amnistía, salvo 400 imputados"

Este miércoles, 15 de noviembre, ha sido el primer día del debate de investidura de Pedro Sánchez, del cual todos los medios se han hecho eco, y entre ellos el espacio TardeAR ha dedicado su emisión a analizar los distintos discursos.

De hecho, ya en el comienzo del programa, Ana Rosa Quintana ha introducido el tema con sus predicciones de la política española: "Mañana Pedro Sánchez va a ser investido presidente y auguramos ya una legislatura bronca y complicada".

"Al nuevo presidente no se lo va a poner fácil ni Feijoó, ni sus apoyos independentistas, ni, por supuesto, la calle", ha defendido la conductora de TardeAR.

La presentadora de Telecinco ha catalogado el discurso de Pedro Sánchez de "frentista": "Se ha nombrado presidente de una parte nada más de los españoles: de los que le votaron a él".

"La noticia es lo que no ha dicho: no ha mencionado a sus socios de investidura, y mucho menos a Puigdemont", ha destacado la periodista. Además, ha analizado el tiempo que ha tardado en decir la palabra "amnistía" y ha señalado que no ha explicado nada al respecto de esta.

Por último, Ana Rosa ha sido crítica dirigiéndose directamente al presidente del gobierno: "Pedro Sánchez se justifica señalando que hace de la necesidad virtud. Así que, señor Sánchez, nadie necesitaba de esta amnistía, salvo 400 imputados por diferentes causas".