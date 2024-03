Gonzalo Bernardos advierte sobre la reserva para las vacaciones de verano: "Algunos ya van tarde"

Todavía faltan meses para el verano, pero las vacaciones de Semana Santa ya están a la vuelta de la esquina, y los precios, en ambos casos, se harán notar. El economista Gonzalo Bernardos ha explicado los motivos por los que viajar en Semana Santa será un 9,2% más caro que el año pasado, y ha avisado que, de cara al verano, se notará un "efecto escalón" en los precios.

En primer lugar, Bernardos ha indicado que los hábitos de la población en cuanto al consumo "han cambiado". En este sentido, se ha modificado el gasto de las familias, que han "reducido en alimentación y han aumentado el ocio, y dentro del ocio está el turismo", ha puntualizado en una entrevista en el programa Más Vale Tarde.

El economista ha puesto como ejemplo que "hoy en día hay muchas familias, ni mucho menos todas, que deciden comer un poquito peor, o menos, para poder viajar".

A esto hay que sumar la actitud de las personas más jóvenes respecto a la vida: "Los jóvenes, como no se sabe si algún día podrán tener la capacidad de comprarse un piso, deciden vivir la vida y viajar", ha señalado. Todos estos factores, en opinión de Bernardos, hacen que el turismo "pase a ser uno de los principales gastos de la cesta de consumo en España y en el mundo".

En este punto, el economista ha apuntado a los datos del año pasado y al caso particular de un hostelero de una zona turística. "Fíjate en los datos: el año pasado, los extranjeros aumentaron el gasto en España un 24,7%. En el mes de enero lo han hecho en el 25,5%. Un hostelero de la Costa Brava me dijo: 'Me he equivocado, el año pasado subí el 12% los precios y los subí poco, porque aun subiéndolos el 12%, me sobraba gente interesada en pasar noches en mi hotel en julio, agosto y una buena parte de septiembre".

Teniendo esto en cuenta, que los precios suban en torno al 9%, "dado el alud de demanda", sigue entrando dentro de lo "razonable" para Gonzalo Bernardos.

Asimismo, aunque el contexto europeo no sea el ideal, Bernardos vaticina un buen año para el turismo en España. "Incluso con una Europa que está en estancamiento y bordeando la recesión económica, la gente europea va a continuar viajando y viniendo a España. El año pasado fue récord de ingresos turísticos, y este año 2024 lo vamos a superar", ha avanzado.

El también profesor de Economía por la Universidad de Barcelona señala que esto se explica por la ley de la oferta y la demanda. "Tú eres empresario y ves que, pongas el precio que pongas, te vienen muchísimas reservas. Imagínate que para las reservas de julio y agosto llevas ya el 80% reservado. ¿Qué vas a hacer con el 20% restante? Subirle los precios", explica.

Es en este punto donde aclara lo que él denomina el "efecto escalón": "En principio pones precios moderados, si suben las reservas más de lo que tú preveías, suben los precios, y si al final hay quien se apunta en el último minuto, a este le pegas un clavazo si hay muchísima gente", expone.

Por este motivo, el economista ha lanzado una recomendación a la hora de reservar las vacaciones para el próximo verano. "Yo no le aconsejo a nadie este año reservar las vacaciones de verano en el último minuto, a algunos les diría que ya van tarde. Por ejemplo, en Salou, hay aproximadamente el 80% de los apartamentos turísticos ya reservados", ha advertido.