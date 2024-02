Mónica y Germán, un final casi de cuento en 'First Dates': "Tú eres la Bestia y yo la Bella... bestia pequeña"

First Dates se ha convertido en uno de los programas más conocidos para encontrar pareja. Por ello Germán, de 56 años, acudió a él con la esperanza de volver a tener una ilusión. Después de un divorcio, ya no salía de casa por las noches porque, como así aseguró: "El amor no se busca, se encuentra".

Así conoció a Mónica, quien también estaba divorciada al igual que él. En la cena, todo apareció ir muy bien. Ella buscaba un hombre que le besara "el alma sin desnudarla": "Una relación con una persona que desde el principio fuera sutil. Bonito, como los de antes".

A lo que él no pudo estar más contento porque ambos tenían "muchas cosas en común". Mónica quería compartir y Germán no dudó en proponerle conocer Cádiz y una "monogamia", pues a ninguno de los dos les gusta "las modernidades de ahora".

Por eso, a la hora de la verdad, todo fue "bien, bien". "Tú eres la Bestia y yo la Bella", le dijo Mónica entre risas, pero con un matiz: "bestia pequeña, pero caballero, muy caballero". La conexión, como en la película de Disney, fue instantánea.

Dados de la mano y felices de haberse conocido, los dos dieron un "sí" rotundo a la oportunidad de volver a tener una segunda cita. Lo único que queda es seguir conociéndose más para ratificar si lo que sienten es amor.