Gary Goldsmith habla del cáncer de su sobrina, Kate Middleton: "Parece que se está recuperando"

Gary Goldsmith, tío de Kate Middleton, ha desvelado en una entrevista en exclusiva al programa ¡De viernes! cómo se enteró del cáncer que padece la princesa de Gales, y del que ella misma dio a conocer hace una semana, y cómo está evolucionando la salud de su sobrina en cuanto al tratamiento de quimioterapia y su recuperación.

"Yo me enteré una hora antes de que se hiciese público", ha indicado Goldsmith respecto al vídeo difundido en las redes sociales de Kensington Palace en la tarde del pasado 22 de marzo.

Según ha explicado el tío de Kate Middleton, tiene "muchos amigos que son corresponsales de la casa real, y ellos recibieron un comunicado antes del anuncio".

Tras conocer la noticia del cáncer de su sobrina, Goldsmith ha asegurado que se puso en contacto con su hermana, Carole Middleton, madre de la princesa de Gales. "Quería asegurarme de que Kate esté bien", ha añadido.

Respecto a cómo cree que está llevando su sobrina la enfermedad y su forma de comunicarlo al mundo, Gary Goldsmith ha dicho que "lo ha gestionado increíblemente bien, sobre todo en una situación tan difícil".

"No creo que haya nadie en el mundo que tenga que enfrentarse a esto, gestionarlo con sus hijos y luego tener que dar explicaciones a medios nacionales e internacionales", ha opinado el tío de Kate Middleton.

Por este motivo, Goldsmith sostiene que su sobrina y princesa de Gales "lo ha hecho fenomenal, se ha gestionado de maravilla, ha sido honesta y transparente".

Respecto al estado de salud de Kate Middleton, su tío ha dicho que "sí que parece que se está recuperando y es todo preventivo".

Asimismo, Goldsmith ha explicado que todavía no ha hablado con su sobrina tras este duro anuncio sobre su cáncer: "No he hablado con Kate del tema, lo está gestionando la familia de manera interna y confidencial, y yo voy a respetarlo". A pesar de ello, ha confesado que le ha enviado "mensajes a Kate para que sepa cómo me siento y el amor que tengo por ella, pero se mantiene en privado".

El tío de la princesa de Gales también se ha referido a los rumores que durante todas estas semanas atrás circularon por las redes sociales sobre la salud de su sobrina. "Si ya me ha dolido a mí ver todo lo que se ha dicho en la prensa, espero que ellos y la gente que les rodea hayan tenido más cautela y no hayan leído ni escuchado todo lo que se ha publicado. Espero que se hayan centrado en la familia, pero me cuesta imaginarme que no les haya afectado esa cantidad de comentarios y teorías conspiratorias", ha concluido.