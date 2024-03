Kate Middleton tiene cáncer y anuncia que está recibiendo quimioterapia

La princesa de Gales, Kate Middleton, ha anunciado a través de un vídeo que tiene cáncer y que se está sometiendo a un tratamiento de quimioterapia.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, la esposa del príncipe Guillermo de Inglaterra, de 42 años, ha explicado que su condición fue descubierta después de que haber sido sometida a una cirugía abdominal, el pasado mes de enero, y que la mantuvo desde entonces alejada de la agenda pública de la familia real británica.

Según indican medios británicos, el mensaje fue grabado por la BBC el pasado miércoles desde Windsor, donde la princesa reside, y después de semanas de especulaciones sobre su estado de salud. En él, Kate Middleton ha admitido que la noticia ha sido un "gran shock" después de "un par de meses increíblemente duros".

"Guillermo y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia", ha agregado la princesa de Gales.

Ni Middleton ni el Palacio de Kensington han revelado más detalles sobre el cáncer que tiene, si bien la princesa ha aclarado que se le ha descubierto a tiempo y ha querido enviar un mensaje de esperanza: "Estoy bien y cada día me siento más fuerte".

En este sentido, ha explicado que cuando se operó en enero desconocía que tuviese cáncer, y que la intervención abdominal había salido bien. De hecho, en aquel momento, Kensington aseguró que la condición por la que había sido tratada no era cancerosa. "Sin embargo, las pruebas realizadas después de la operación descubrieron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento", ha añadido.

Según recogen medios como The Guardian, que citan al palacio de Kensington, la princesa habría comenzado la quimioterapia a finales de febrero, tras descubrirse el cáncer. Daily Mail apunta además a la fecha exacta en la que supo que tenía la enfermedad: la noche del 26 de febrero, un día antes de que se celebrase el funeral del rey Constantino de Grecia, y del que el príncipe Guillermo —su ahijado— se ausentó, incrementando el desconcierto y los rumores.

En otro momento del comunicado, Kate Middleton se ha sincerado al asegurar que tanto ella como su esposo han necesitado tiempo para contarles esta dura situación a sus tres hijos: George, de 10 años, Charlotte, de ocho, y Louis, de cinco. "Nos ha llevado tiempo explicarles todo a George, Charlotte y Louis de una manera apropiada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien", ha dicho Middleton.

De la misma manera que les ha expuesto a sus hijos, la princesa de Gales se ha dirigido a cámara para enviar un mensaje de tranquilidad: "Estoy bien y me siento más fuerte cada día, centrándome en las cosas que me ayudarán a sanar, en mi mente, cuerpo y espíritu", ha incidido.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

Middleton tampoco se ha olvidado del gran apoyo que está recibiendo por parte de su marido. "Tener a Guillermo a mi lado también es una gran fuente de consuelo y tranquilidad. Al igual que el amor, el apoyo y la amabilidad que muchos de ustedes han mostrado. Significa mucho para ambos", ha admitido.

En el mismo comunicado, la princesa de Gales ha pedido tiempo y espacio para terminar de completar su tratamiento contra el cáncer y regresar posteriormente a sus deberes como parte de la familia real británica. "Esperamos que comprendan que, como familia, ahora necesitamos algo de tiempo, espacio y privacidad mientras completo mi tratamiento. Mi trabajo siempre me ha brindado una profunda sensación de alegría y espero volver en cuanto pueda, pero por ahora debo concentrarme en recuperarme por completo", ha dicho Middleton.

Asimismo, la princesa de Gales ha querido dar las gracias "por todos los maravillosos mensajes de apoyo y comprensión" que ha recibido desde su intervención quirúrgica de enero y ha concluido su vídeo enviando un mensaje a "todos aquellos cuyas vidas se han visto afectadas por el cáncer": "Para todos los que enfrentan esta enfermedad, en cualquier forma, no pierdan la fe ni la esperanza. No están solos", ha manifestado.

El pasado mes de enero, tanto Kate Middleton como el rey Carlos III tuvieron que ser intervenidos en The London Clinic, en el caso del monarca, por un agrandamiento benigno de la próstata, mientras que de Middleton se informó que era por una cirugía abdominal. Una semana después de haber recibido el alta hospitalaria, el Palacio de Buckingham anunciaba que Carlos III había sido diagnosticado de cáncer. Aunque no revelaron qué tipo de cáncer era, sí se descartó que fuese de próstata.

Tras el comunicado de la princesa de Gales, el rey británico ha dicho sentirse "muy orgulloso" de su nuera, por "su valentía al hablar como lo ha hecho" del cáncer.