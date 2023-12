Fran Rivera desvela el infierno de su divorcio con Eugenia Martínez de Irujo: "Fueron dos años terribles"

El torero Francisco Rivera ha recordado este viernes en una entrevista en Telecinco uno de sus episodios más polémicos de su vida: su relación con Eugenia Martínez de Irujo, hija de la entonces duquesa de Alba. Rivera se ha sincerado al contar que cuando se conocieron, ambos eran jóvenes y se casaron al dejarse llevar por lo que parecía "un cuento de hadas". Sin embargo, el divorcio que llegó después fue una pesadilla para él, ha confesado.

"No estábamos preparados y ninguno estaba realmente enamorado", ha indicado el hijo de Paquirri y Carmina Ordóñez. Fue esta última quien sí vio venir el desenlace que finalmente tendría ese matrimonio, y así se lo advirtió a su hijo el día antes de la boda.

"Mi madre vio claramente que aquello no iba a funcionar", ha admitido Fran Rivera. "Me dijo: 'Fran, yo creo que esto ha sido una equivocación, creo que esto te va a dar más problemas que alegrías, creo que esto no va a ir a ningún lado y lo que te vengo a pedir es que ahora mismo cojas un avión y te quites de en medio quince o veinte días, pero no te cases".

En palabras del torero, Carmina Ordóñez "sabía que el matrimonio no iba a funcionar". Cuando la llamó para contarle que se habían separado, la respuesta de su madre fue rotunda. "Mucho habéis durado", dijo entonces.

Lo positivo de su relación con Eugenia Martínez de Irujo fue su hija, Cayetana Rivera. "Compensa todo", ha valorado Fran Rivera, momentos antes de reconocer que la separación "fue terrible".

En este sentido, el torero ha reconocido gran parte de la culpa en dicha ruptura, pero ha señalado que tanto su expareja como la prensa de aquel momento fueron muy duros con él. "Inocente no soy, pero culpable 100% único... El tiempo me ha dicho que tampoco. Yo no le tengo rencor a Eugenia de todo lo que pasó, pero cómo se portó después no estuvo bien, y yo sufrí mucho y Cayetana sufrió mucho", ha asegurado.

La petición de custodia compartida de su hija fue uno de los peores momentos, según ha comentado. "En ningún momento dije que Eugenia fuera mala madre, pero a mí siempre se me despellejó como padre, y Eugenia dio pie a eso", ha lamentado.

Todo ello, desde su divorcio, la presión mediática, hasta la muerte de su madre, hizo que ese momento se convirtiese en un infierno para él que afectó a su salud mental. "Entré en una depresión enorme, fui al psicólogo-psiquiatra y me dijo: 'No te medico porque tienes que torear, pero estás de libro'. Yo me agarré a mi hija y a mi profesión. Fueron dos años terribles que no quiero ni recordar. La prensa conmigo se ha pasado mucho sin saber nada de mí... El hecho de hacer daño a cambio de dinero", ha zanjado.