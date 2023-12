Francisco Rivera habla sobre las adicciones de su madre: "Prefiero que se haya ido a verla como estaba"

Francisco Rivera ha acudido este viernes a ¡De viernes!, una velada con una reveladora entrevista en la que el torero ha abordado diversos aspectos que han dejado una huella en su vida, llegando a quebrarse al rememorar ciertos momentos cruciales, como las muertes de sus padres.

Visiblemente conmovido, Fran Rivera ha hablado sobre las adicciones de su madre, Carmina Ordóñez, las cuales desencadenaron su trágico destino. "Mi madre no pudo salir de ahí", ha asegurado el torero al reconocer que prefirió que haya partido a verla en la situación que atravesaba: "Es duro. La echo muchísimo de menos. Prefiero que se haya ido a verla como estaba en la última época".

Asimismo, ha compartido sus reflexiones sobre las drogas como una enfermedad y ha revelado las conversaciones que mantiene con su hija mayor sobre este tema delicado: "Yo senté a mi hija Cayetana y le dije que lo que quisiera menos las drogas. Tu abuela era así y murió por ello".

"La droga es una enfermedad terrible. En la casa que entre, la destroza", ha insistido. "Primero tienes que aceptar que eres drogadicto y es muy difícil salir. Y ella no pudo". Así, ha reconocido que si bien hubo una época en la que no le gustaba tocar este tema en público, ahora considera que hablar sobre ello puede ayudar a otras personas.

Por otro lado, Fran ha explicado cómo se enteró de que su madre había fallecido: "Recuerdo como si fuera ayer cuando me llamaron para decirme que había muerto. Me llamó un amigo íntimo y me dijo 'ha pasado algo con tu madre, ahora cuando me entere bien te llamo'. Dije: 'Se ha muerto'. Fue terrible".

La presión mediática durante ese periodo también es destacada por el torero: "El no poder vivir ese momento tranquilo, fue tremendo. Esa época de la prensa fue muy dura, no respetaban nada". Entre lágrimas, lamenta las experiencias no compartidas con su madre, subrayando que ella se "moriría" por vivir esos momentos junto a sus nietos.

A pesar del dolor, Fran Rivera elogia a su madre y desvela aspectos de su personalidad, recordándola con cariño y risas en su faceta materna. "Mi madre ha sido de las primeras feministas. Vivió como le dio la gana. Ha sido mala para ella pero todos los que estaban a su alrededor no, siempre ha dado amor, felicidad...", ha compartido. "Cuando me decía Fran, vale, pero cuando me decía Francisco, temblaba".

El torero también ha destacado la figura de su padre, Francisco Rivera 'Paquirri', en su vida, recordando momentos entrañables en Cantora. Sin embargo, la tristeza se apodera de él al rememorar la muerte, asegurando que solo ha visto una vez el impactante vídeo televisado.