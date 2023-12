Edmundo Arrocet se pronuncia sobre las acusaciones de montaje de Ángel Cristo Jr. con Bárbara Rey

Desde que Ángel Cristo Jr. acudiese al estreno del programa ¡De viernes!, para desvelar toda la supuesta verdad sobre la vida de su madre, Bárbara Rey, las polémicas relativas al caso continúan. Hace un par de días, la reconocida exvedette anunció que habría decidido emprender acciones legales contra su propio hijo. Ahora se conoce que el humorista Edmundo Arrocet ha respondido a las acusaciones de montaje de Ángel Cristo con su madre.

Según Ángel Cristo Jr., su madre ideó el montaje de su relación con Bigote Arrocet para fastidiar a María Teresa Campos porque entre ellas siempre había existido una relación complicada.

Edmundo no ha querido dejar duda alguna al respecto y ha asegurado que al hijo de la vedette dejó "de verlo desde que tenía ocho añitos" y aseguró que no le gusta "hablar ni opinar sin leer", pero aun así, no le "entra en la cabeza" que haya dicho eso tanto de él como de su madre, puesto que no es verdad.

Asimismo, el humorista desveló a Europa Press que él estuvo viviendo con María Teresa Campos seis años: "Me contó que había tenido un juicio con Bárbara y que lo ganó Bárbara". El humorista zanjaba la polémica asegurando que no tienen "nada que decir de esa familia, el resto que digan lo que quieran". Y añade que le extraña que Ángel diga esas cosas sobre él porque es "una cuestión que no tiene ni pies ni cabeza". "Nunca he visto mala onda" entre madre e hijo cuando acudía a la casa familiar, concluye.

Sobre su relación con María Teresa Campos

El actor también ha querido recalcar que tenía una gran relación con Ángel Cristo y que "nunca ha habido absolutamente nada". "Yo quería a los dos, que se separasen, era un problema de ellos, nunca vi absolutamente nada raro".

Edmundo guarda un bonito recuerdo de María Teresa Campos y también se ha pronunciado sobre la polémica en torno a las hijas de la misma. "Nunca he hablado mal de Teresita, solo he dicho la verdad, que cuando dejó de trabajar Teresita no iban a ver a su madre", insistiendo en que las "hijas no iban a ver a la mamá, solo he dicho la verdad".

"La humorista era ella. Era diez veces más graciosa que yo. Además, tú sabes lo que es estar días enteros juntos. Grabamos un disco juntos que lo pagué yo y todo eso no se dice, me da igual, yo tengo la conciencia tranquila", termina diciendo el actor.