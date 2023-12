El cariñoso mensaje de Belén Esteban a Eugenia Martínez de Irujo tras el ataque de Fran Rivera en '¡De Viernes!'

Fran Rivera ha concedido una entrevista al programa ¡De viernes!, el nuevo espacio presentado de Santi Acosta y Beatriz Archidona, que se emitirá durante la noche del viernes, en Telecinco. En ella, el hijo mayor de Paquirri y Carmen Ordóñez ha hablado sin tapujos de sus relaciones familiares y de cómo le afectó la muerte de su madre.

Sin embargo, tal y como se ha podido conocer en los pequeños avances que ha compartido Mediaset en los últimos días, el torero también ha atacado con dureza a algunas personas que han marcado su vida, entre ellas, a Isabel Pantoja, a la que hace alusión como "la señora esta que se casó con mi padre"- y a su exmujer, Eugenia Martínez de Irujo, de la que se divorció en 2002, tras cuatro años de matrimonio.

Precisamente, en el caso de esta última, el diestro no ha dudado en cargar contra ella después de su batalla judicial por la custodia de la hija que ambos tienen en común, Cayetana, que, finalmente, ganaría la hija de la duquesa de Alba. "No tengo ningún rencor a Eugenia de todo lo que pasó, ninguno, pero como se portó después no, no estuvo bien. Se me despellejó como padre'', cuenta Rivera.

Belén Esteban manda un mensaje de cariño a Eugenia Martínez de Irujo. BELENESTEBANMENENDEZ / INSTAGRAM

Un contundente ataque que no ha pasado inadvertido para una gran amiga de la aristócrata, Belén Esteban, quien ha reaccionado públicamente a través de redes sociales, mostrando su disconformidad. "Lo mejor que he conocido en mi vida. Ojalá todo el mundo te conociera como yo. Te quiero mucho", ha compartido la ex de Jesulín de Ubrique en su perfil de Instagram, con una tierna fotografía en la que se puede ver a la televisiva, abrazándose muy cómplice a la hermana de Cayetano Martínez de Irujo en un local nocturno.

Acompañando este cariñoso mensaje, la que fuera colaboradora de Sálvame ha recurrido a un íntimo tema de Rocío Flores titulado Te quiero, con los siguientes versos: "Sabes que eres mi bendición, mi sangre, mi cantar, mi respiración. No sabes cómo te quiero. Eres para mí lo primero".