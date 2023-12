Fran Rivera habla de su madre y carga contra Isabel Pantoja: "No me gustaría nada estar en su pellejo el día que se muera"

El hijo mayor de Paquirri y Carmen Ordoñez, Fran Rivera, ha concedido una entrevista al programa ¡De viernes! en la que ha hablado de sus relaciones familiares y cómo le afectó la muerte de su madre, pero en la que también ha atacado con dureza a Isabel Pantoja.

Fran y Cayetano Rivera siempre han mantenido una tensa relación con la tonadillera a causa de los problemas por la herencia de su padre. La artista sigue guardando en Cantora algunos objetos de Paquirri que se negó a entregar a sus hijos. El abogado de los hermanos Rivera se pronunció y expresó que "van a seguir adelante con la batalla judicial".

Pero no es lo único en lo que el hijo de Carmen Ordoñez ha cargado contra Pantoja. "La señora esta que se casó con mi padre no es buena gente. No me gustaría nada estar en su pellejo el día que se muera", expresó el diestro en la entrevista, que no fue capaz de mencionar el nombre de la cantante en ningún momento.

Con respecto a sus hermanos, el torero aclaró que no mantiene relación ni con Julián Contreras ni con Kiko Rivera. "Hemos hecho tantas veces borrón y cuenta nueva que ya no tengo ganas. Mi familia con mi mujer, mis hijos y mis amigos", apuntó Rivera.

Fran Rivera recordó la muerte de su madre y lo mucho que le afectó, asegurando que para él "fue terrible". "Le echo muchísimo, muchísimo de menos. Se murió sin que se hiciera justicia. Se ha demostrado que decía la verdad", declaró el torero, y apuntó que "el día que detuvieron a esta mujer", refiriéndose a Isabel Pantoja, era el día del cumpleaños de Carmen Ordoñez. "Hablando del karma, acojona", añadió.

No pudo evitar emocionarse al recordar a su madre y sus peores momentos, comentando rotundamente que "la droga es una enfermedad terrible" y que "en la casa en la que entra, se destroza".