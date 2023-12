Así descubrió Isa Pantoja que era adoptada: "Mi madre me dijo que mis padres estaban muertos"

La forma en que Isa Pantoja supo que era adoptada marcó un antes y un después en su vida. Así lo ha contado la hija de la cantante Isabel Pantoja en el programa ¡De viernes!, donde no ha podido evitar llorar al recordar ciertos momentos de su infancia y adolescencia.

La primera vez que oyó de alguien que era adoptada fue en el colegio, cuando tenía siete u ocho años, ha asegurado. "Estaba en Marbella, en el colegio británico. Una niña en mi clase me dijo que era adoptada, y yo ni sabía lo que era eso", ha confesado.

Poco después, su madre quiso tener con ella una conversación para explicárselo. "Me dijo que yo era una niña preciosa y me preguntó si me quería ir con ella, que yo como era muy pequeña y no sabía hablar, no dije nada, pero la abracé y ya no nos separamos", ha rememorado.

Al preguntarle por sus padres biológicos, la respuesta de la tonadillera fue tajante: "Murieron en un accidente de coche". La cantante quiso saber entonces qué pensaba su hija al respecto, y ella le respondió diciéndole que pensaba que ella era su verdadera madre.

En este punto, la hija de Isabel Pantoja no ha podido evitar emocionarse e incluso llorar al recordar este episodio. "No quise preguntarle nada más. Para mí ella es mi madre y le debo tanto...", ha dicho, con la voz entrecortada.

No fue hasta muchos años después, en 2014, el año en que su madre ingresó en prisión, cuando supo que su madre biológica seguía viva y que iba a aparecer en un canal de televisión para contar que fue ella quien la había dado en adopción.

"Pensaba que ni siquiera vivían, a mí me había dicho mi madre que habían fallecido", ha comentado Isa Pantoja en un primer momento. "Mi madre estaba en prisión y me llamó muy preocupada por lo que iba a contar. Yo le dije que no se preocupase, que para mí ella era la única madre que conozco y la única familia que conozco".

"Si me hubiera querido conocer o hubiera intentado ponerse en contacto conmigo cuando cumplí 18 años, la habría escuchado, pero la forma de hacerlo me demostró que no tenía sentido...", ha agregado.

Isa Pantoja también ha contado que el primer recuerdo que tiene de su infancia es en Madrid. "Recuerdo estar con mi madre, con mi hermano... Era muy feliz, mis cumpleaños eran preciosos, mi madre siempre intentaba darme todo. Quería mucho a mi madre, a Dulce, que ha estado presente desde que era muy pequeña, y a mi hermano", ha asegurado.

En aquella época, su hermano mayor, Kiko Rivera, era la persona a la que más quería de su familia, ha confesado. "Recuerdo que era muy protector conmigo, cuando venía a recogerme al colegio a mí me encantaba porque era como 'mi hermano mayor viene a recogerme...'. Mi madre me decía: ¿quién es la persona a la que más quieres en el mundo? Y yo decía: a mi hermano", ha admitido.