Romina Belluscio, mujer de Guti, relata su calvario por la enfermedad de Lyme, causada por la picadura de una garrapata

La presentadora Romina Belluscio, mujer del exfutbolista Guti, ha contado los detalles del tortuoso camino que le ha supuesto contraer y controlar la enfermedad de Lyme, causada por la picadura de una garrapata.

Romina, que tiene dos hijos con el exfutbolista y hoy entrenador, de 2 y 10 años, ha desvelado en la revista Hola todo el proceso que ha tenido que pasar, tanto de síntomas, como de pruebas y de tratamientos.

El problema coincidió con el nacimiento de Romeo, el menor, que en 2024 cumplirá tres años. Los médicos le dijeron a Romina que los síntomas que mostraba, cansancio, dolores, falta de energía... tenían que ver con el postparto.

"Cuando empezaron los síntomas fue completamente brutal, no sabía lo que me pasaba. La verdadera locura es el tiempo que tardaron en darme el diagnóstico. Acababa de tener a mi bebé -relata Romina- y todos los médicos que visité me decían que era debido al postparto. De hecho, todas las pruebas salían bien y yo no podía coger ni el cepillo de dientes, de lo que me dolía la mano".

Las señales que revelaron que ese malestar escondía un problema mucho más serio fueron el momento en que Romina no podía levantarse ni de la cama y las analíticas, que mostraban un daño hepático grave.

Romina, que tiene 44 años, recuerda que visitó decenas de médicos que le daban todo tipo de diagnósticos, menos el real: fibromialgia, fatiga crónica, alzheimer... hasta que un especialista dio con la verdad, que es, además, una patología crónica, con la que tendrá que lidiar siempre.

Romina padecía la enfermedad de Lyme, causada por la picadura de una garrapata, (que no sabe cuánto pudo tener lugar, quizás de niña, cuando montaba a caballo), y que es de muy difícil detección por su similitud en cuanto a sintomatología con otras patologías.

Esta picadura genera unas bacterias que se instalan en el organismo, en su caso, en el cerebro, en el corazón y en el estómago. La consecuencia fue que su sistema inmunológico se vio radicalmente reducido a cero defensas.

Según Belluscio, a la dificultad del diagnóstico se suma el hecho de que en España esta enfermedad no está suficientemente estudiada y que los protocolos sanitarios son caros. "He tenido muchos tratamientos. El primero de todos me ayudó a recuperar la energía, porque me agotaba, me asfixiaba. He llegado a tomar 100 pastillas al día", señala en la entrevista.

Actualmente, la mujer de Guti sigue un protocolo muy estricto. "He terminado mi tratamiento de antibióticos y estoy haciendo uno de pastillas. Cada dos meses, voy a Bruselas, hacemos pruebas, volvemos y sigo otro tratamiento. Mi recuperación también se basa en el tesón, en las ganas de investigar novedades, sobre suplementación... Y en las ganas de salir adelante, que me ayuda a estar como estoy hoy, que tengo fuerzas para entrenar".

En el proceso de superación, Romina ha contado con el apoyo incuestionable de su marido. "Lo más importante es el apoyo de tu familia, y para mí, José fue todo. Me dijo: vamos a ir al fin del mundo hasta que tengas un diagnóstico".

Romina y Guti entrenan juntos, ella con un programa adaptado a sus necesidades y fuerzas, que le ayuda mucho en su rehabilitación.