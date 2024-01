Fernando Gil recuerda en 'El Hormiguero' un incidente que tuvo con la Policía: "Me salvé por cómico"

Fele Martínez y Fernando Gil visitaron este miércoles El Hormiguero para presentar la segunda temporada de Machos Alfa que se estrena en Netflix el 9 de febrero. La comedia sigue las andanzas de cuatro hombres de mediana edad en plena crisis de masculinidad.

Tras comentar con Pablo Motos algunas anécdotas del rodaje de la segunda temporada, el presentador pasó a preguntarles sobre anécdotas personales.

Gil recordó una que le sucedió con la Policía y el alquiler de un coche: "Un día cogí un coche de alquiler, concretamente un Smart tan pequeño que parecía Maguila Gorila montado en él", contó entre risas el actor.

"Lo dejé aparcado y, al salir, se cerró el coche con mi móvil dentro. No me daba tiempo a ir a mi casa porque cabía la posibilidad de que lo alquilara otra persona", comentó.

El invitado continuó contando que "cogí una piedra de un contenedor e intenté romper una de las ventanillas para coger el teléfono y llamar a la empresa de alquiler para avisar y pagar la rotura".

Fele Martínez y Fernando Gil, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

"Pero empecé a golpear y no conseguí romperla. Entonces cogí un saco de escombros, reventé una de las ventanillas laterales y recuperé el móvil", afirmó Gil.

Pero sucedió algo que no se esperaba: "De repente, aparecieron tres coches de Policía que me rodearon y me preguntaron que por qué había hecho eso".

"Les expliqué lo que había pasado y, uno de ellos me dijo que era el portero de La Tira, otro que era el que hizo del príncipe Felipe y un listado de mis personajes, así que me salvé por cómico", concluyó la anécdota el actor.