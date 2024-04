El famoso que ha rechazado ser colaborador del programa 'Fiesta': "No quiere volver a la tele"

Fiesta podría contar con más colaboradores de los que ya tiene, tal y como este domingo confirmó Emma García en directo. Y es que un famoso que durante años fue un rostro recurrente en Telecinco rechazó una propuesta de su programa para ser colaborador. Aunque este no fue el único formato al que ha dicho que no.

La celebrity en cuestión es Julián Contreras Jr., el cual salió a la palestra en el espacio de los fines de semana al hablar del delicado estado de salud de su padre, Julián Contreras, que padece una enfermedad en los ojos.

La conductora vasca habló entonces de su hijo, al cual describió como "un tipo encantador". Y es que lo conoce porque anteriormente han trabajado juntos en otros programas.

Sin embargo, parece que esto ya no va a ser así, pues el hijo menor de Carmina Ordóñez, que actualmente está en el foco de la noticia por un presunto caso de impago del alquiler, no parece querer regresar a la televisión.

Así se pudo comprobar a principios de marzo, cuando Sandra Barneda aseguró que Así es la vida le ofreció trabajo y él lo rechazó: "Este programa le dijo de ser colaborador, y él dijo que no".

Pero no fue el único formato al que dio esta respuesta, sino que también dijo no a Fiesta. "Él no quiere volver a la tele. Nosotros también se lo hemos ofrecido", sostuvo Emma García este domingo.

"No quiere volver porque quiere seguir con su canal de YouTube", aseguró Saúl Ortiz. "Muchos invitados se niegan a participar y dice que sabe perfectamente por qué es y le parece muy duro. Hay gente que no se quiere relacionarse con él en estos momentos".

Makoke defendió en el programa que no entendía que, pasando actualmente por apuros económicos, rechazara estas ofertas, algo con lo que coincidió la presentadora.

Aun así, Aurelio Manzano afirmó que solo había recibido la propuesta de Fiesta, y no la de Así es la vida: "Yo he hablado con él y Julián lo niega, dice que oficialmente solo ha recibido esta oferta, pero que no le convenció. No le compensaría lo que le ofrecieron. Pero dice que no ha tenido más".