El próximo 13 de octubre, Isa Pantoja y Asraf Beno contraerán matrimonio en una prestigiosa y espaciosa finca de Sevilla, donde se reunirán un gran número de invitados.

Sin embargo, este viernes, Gema López ha apuntado, desde Espejo Público, que la hija de Isabel Pantoja podría estar más sola que nunca en uno de los días más importantes de su vida. Así, la periodista ha recalcado que la propia cantante no asistirá a la boda, así como tampoco lo hará su hermano, Kiko Rivera.

Tampoco acudirán al enlace su tío Agustín ni sus primos. La única que, según la colaboradora del matinal de Antena 3, acompañará a Isa en su boda será Anabel Pantoja, quien siempre ha mantenido una buena y estrecha relación con la joven, que también podría contar con la presencia de Dulce.

Asimismo, Gema López ha comentado cómo se organizará la mesa de los novios durante el banquete. Tras eliminar los carteles correspondientes a los invitados que no asistirán al evento, la periodista ha destacado que los novios estarán solos durante el convite: "La familia de Asraf, para que Isa no se sienta mal, no se sentará con ellos".