La expulsada de la noche se va "con la frente alta" de la casa de 'Gran Hermano VIP': "He dicho lo que muchos pensaban"

Gran Hermano VIP, como cada semana, despidió a uno de sus concursantes nominados por el resto de los compañeros, aunque la decisión definitiva es siempre del público.

Marta Flich ordenó a Gustavo, Susana y Albert a ir a la sala de expulsión para proceder. "La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa... ¡Susana!", anunció la presentadora con una tensión superior a la de las semanas anteriores.

La expulsada, Susana Bianca, había vivido un romance con Zeus Montiel dentro de la casa, algo que le afectó en su expulsión. "Estoy muy mal. Sé que fuera vamos a compartir mucho y seremos muy felices, pero no es justo", exponía Zeus al enterarse de la marcha de su novia.

Susana: "Tengo la conciencia tranquila porque, guste o no guste, siempre he sido yo misma" #GHVIPGala6 pic.twitter.com/aDyU0wcuQT — Gran Hermano (@ghoficial) October 19, 2023

Por su parte, Susana alegó que se iba "con la frente alta" de su aventura por la casa, aunque "todavía quedaba mucha Susana Bianca por ver". "Tengo la conciencia tranquila porque he sido yo misma. He dicho lo que muchos pensaban, pero no se atrevían", aseguró.

Jessica Bueno fue otra de las concursantes más afectadas por la partida de la modelo. Tanto ella como el hijo de Sara Montiel se apoyaron el uno al otro, consolándose.