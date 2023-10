'Gran Hermano VIP' anuncia la expulsión con sorpresa: "No me callo ni mis pecados"

Laura Bozzo conocía el pasado domingo su salvación de la nominación, pero también el reto que tenía que llevar a cabo. "Tus compañeros no pueden saberlo", le dijeron, algo que ella logró llevar a cabo con maestría.

"No sé si llamarte Laura o Meryl Streep", le dijo Marta Flich a la concursante. "Yo no me callo ni mis pecados", confesó Laura, que aseguró que le había costado mucho poder mantener el secreto.

Albert entró en la sala de expulsión, y allí anunciaron que ambos estaban salvados. El joven arqueólogo reaccionó eufórico, saltando y gritando por toda la sala, mientras que Laura estaba más tranquila. "Ella seguro que lo sabía", supuso el joven.

Este vídeo merece un Óscar en el momento en el que recuerdas que Laura sabe perfectamente que está salvada de la nominación 😅



👁 #GHVIPGala5

🔵 https://t.co/fR6iCIDK6m pic.twitter.com/9MOvpA1ltF — Telecinco (@telecincoes) October 12, 2023

Cuando se calmaron las aguas, el resto de concursantes de la casa conectó en directo con Flich, pudiendo ver en pantalla que Laura y Albert estaban en la sala. Lógicamente, supusieron que la expulsión era entre ellos dos y que Pilar y Gustavo estarían salvados.

Pero no. "La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa Pilar", anunció Marta, sorprendiendo a todos, especialmente a Luitingo, con quien Pilar se había besado. Ambos se volvieron a besar y el cantante lloró al despedirse de Pilar.