Yiya y Laura Bozzo, a punto de llegar a las manos en directo, obligan a intervenir a 'GH VIP': "¿Qué me vas a hacer?"

Momento muy tenso el vivido este miércoles durante el Última hora de Gran Hermano VIP 8. Tanto que el Súper y Lara Álvarez, presentadora del formato, tuvieron que intervenir para apaciguar los ánimos de la casa, muy caldeados tras los últimos acontecimiento en los que Albert es el protagonista absoluto.

El catalán sigue atravesando malos momentos por el tema de Michael y, cuando Lara le preguntó, decidió sincerarse. Sin embargo, pocos se imaginaban en ese momento que estas declaraciones acabarían en un gran enfrentamiento entre Yiya del Guillén y Laura Bozzo.

"Siento impotencia", aseguró Albert, que señaló a Yiya por decirle que entre Naomi y Michael podría estar surgiendo el amor, algo quenegó la canaria, que arremetió contra Albert: "No quiere a nadie porque no se quiere a sí mismo".

Las palabras de Yiya no sentaron nada bien a Laura Bozzo, íntima amiga de Albert, que no dudó e saltar del asiento y encararse con la que, aún, no es ni siquiera concursante de pleno derecho. "Yo no voy a permitir eso. Yo te escuche decir lo de Naomi", decía la peruana. "¿Qué me vas a hacer?", se escuchaban, mientras enfrentaban sus caras.

La cosa llegó a tal punto que acabaron interviniendo tanto Lara Álvarez como el Súper: "Tomad asiento. No perdamos los papeles, que estamos en un programa", les dijeron.