En pleno conflicto de la familia Ostos por la herencia del torero Jaime Ostos, Mery Jim, la ya exnovia de Jacobo Ostos, ha roto su compromiso con él porque ella no quería tener una relación abierta, a diferencia de él.

La joven de 28 años ha visitado el plató de Y ahora Sonsoles para dar más detalles de la ruptura, pero en todo momento Mery ha hablado bien de su expareja, de la que sigue enamorada.

Mery ha entrado en el plató entre lágrimas. "Unos días estoy bien y otros de bajón, lo normal cuando dejas a alguien", ha explicado. La joven ha expresado: "Me emociono porque hay sentimientos todavía". "Llevábamos cinco meses, pero viviendo juntos desde el primer día", ha detallado.

Por otro lado, ha desvelado que no tiene el anillo de compromiso: "Nunca me lo llegó a dar oficialmente". Sobre la futura boda que finalmente no se celebrará, la joven ha confesado: "Yo soy superintensa, y estaba superemocionada buscándolo todo".

Jaime Ostos Alcalá, hermano de Jacobo con el que él no tiene buena relación, habló por teléfono con Mery cuando se enteró de la ruptura: "Me mostró su apoyo y me mandó ánimo. Incluso me ha invitado a comer". Mery se lo contó a su ya exnovio, quien le recomendó que no le hiciera caso.

Mery ha detallado entonces la razón de la ruptura: "Él me dijo que no podía tener una relación cerrada". Y es que Jacobo le propuso una relación abierta al comenzar a salir, algo que ella aceptó pese a preferir una relación tradicional.

Mery ha explicado que a lo largo de su relación ha hecho varios tríos: "Hablamos de mujeres, pero siempre y cuando yo estuviera de acuerdo". Ella aceptó ese tipo de relación, pero a los meses "le pesaba". Sin embargo, Jacobo no cedió.

"A mí me chocó el amor con la diversión", ha explicado. La joven trabaja en Only Fans, una plataforma de contenido para adultos, pero ha insistido en que no tiene nada que ver: "Una cosa es trabajo y otra placer". "Él prefiere esa vida", ha dicho, resignada. Además, ha explicado lo que significan para él las relaciones abiertas: "Para mí es como un vicio, como el que fuma o bebe".

Sonsoles Ónega le ha recordado a la exnovia de Jacobo que María Ángeles Grajal, su madre, intentó convencer a su hijo de que dejara a un lado esta conducta relacional, pero no hubo éxito. Por su parte, Mery ha insistido en que cree que su exprometido se arrepentirá de esta decisión.