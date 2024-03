Cancelan 'Showriano', en Movistar Plus+ y Eva Soriano reacciona: "Abierta a contrataciones"

El programa musical y de entrevistas que la humorista Eva Soriano presenta en Movistar Plus+, Showriano, no ha sido renovado por la plataforma, por lo que no se verá una nueva temporada, según adelantaba Yotele.

Así, el espacio se acabará tras la segunda temporada, en el programa número ocho y sigue el camino de otros programas de entretenimiento de los que Movistar Plus+ ha decidido prescindir, como That's my Jam o posiblemente, La Resistencia, que ya negocia con RTVE para pasar a La 1.

Por Showriano han pasado invitados como Lola Índigo, Dulceida, Buika, Los del Río, Mar Lucas, Belén Esteban, Silvia Abril, Javier Cámara, Valeria Ros, Chanel Terrero, Paulina Rubio, Ruth Lorenzo, Ana Guerra, Ana Morgade, Adriana Torrebejano, Lali Expósito, Arturo Valls, Fran Perea, Berto Romero, Edurne o Belén Aguilera.

La propia cómica y presentadora ha recogido con humor la noticia y ha publicado un tuit en el que junto al titular de la no renovación escribe: "Abierta a contrataciones".

Eva Soriano compatibilizaba Showriano junto con el programa de radio Cuerpos especiales, en Europa FM, un morning show que presenta cada mañana junto a Nacho García y Lalachus.