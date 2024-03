Eva Soriano se despide de 'Showriano' con humor y buscando trabajo: "Tengo carnet de manipuladora de alimentos"

El pasado 14 de marzo, Movistar Plus anunció la cancelación tras dos temporadas de Showriano, el programa presentado por Eva Soriano. La humorista reaccionó con humor a través de X, y en su última emisión, este lunes 25 de marzo, se ha despedido pidiendo trabajo.

"Ya sabéis todos que este es el último programa de la temporada, así que os recuerdo que, aunque sea el último programa de Showriano, yo sé cantar, bailar y tengo carnet de manipuladora de alimentos, recordar, trabajé en Mercadona", expresó la presentadora.

Eva Soriano continuó con su monólogo, destacando que también sabe "cuidar niños". "Los mío no, los de otros, pero que sean tranquilos", añadió con humor.

"También tengo perfil de Wallapop, y dentro de unas semanas vais a ver que empezará el movimiento. Trajes que lleve en el programa, algunas joyas, 150 butacas de teatro...", comentó la humorista, provocando la risa del público.

Ya el pasado 14 de marzo, tras conocerse la noticia de cuál sería el futuro de su programa, Soriano lo compartió en X. "Abierta a contrataciones", tuiteó la presentadora de Cuerpos especiales en EuropaFM.

La cancelación de Showriano no es el único cambio que ha llevado a cabo Movistar Plus. La cadena también ha decidido prescindir de programas como That's my Jam o La Resistencia, que está negociando con RTVE para pasar a La 1.