Estos son los semifinalistas de 'Bake Off' tras la última expulsión: "No hay que tirar nunca la toalla"

Se acerca la recta final de Bake Off y cada vez son menos los concursantes que quedan en las cocinas de RTVE. Durante la noche del martes, el jurado volvió a expulsar a un participante después de no haberlo hecho durante la pasada semana.

Eso sí, también dieron el delantal del 'Pastelero Estrella' al mejor concursante de todo el episodio, que en este caso fue Ana Boyer. Blas Cantó le entregó el galardón: "Es un honor devolverte lo que nunca debió salir de tu cuerpo".

Alba Carrillo y Pablo Puyol fueron los dos peores concursantes de la noche, por lo que su futuro pendía en un hilo, o, más bien, de tres: cada miembro del jurado. "Lo que no hay que hacer nunca es tirar la toalla", opinó Eva Arguiñano mientras tomaban la crucial decisión.

De esta forma, Pablo Puyol fue el expulsado de la noche y quien, por tanto, se quedaba fuera de la semifinal. "Es una pena ver cómo no has peleado hoy como a mí me gusta verte", le criticó Paco Roncero.

"No solo no he dado lo mejor de mí, sino que he dado lo peor", reconoció el actor. "Estoy triste y me da mucha rabia no haber hecho lo que tenía que hacer", explicó mientras lloraba y se marchaba del programa.

Los semifinalistas

Tras la expulsión, el resto de concursantes fueron oficialmente declarados semifinalistas del concurso. Rocío Carrasco, Alba Carrillo, Blas Cantó, Patxi Salinas y Ana Boyer se enfrentarán por un puesto en la final.