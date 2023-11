Estos son los concursantes favoritos de 'OT 2023', según las visitas de YouTube de sus actuaciones en la Gala 0

Tras casi tres años de parón, era una edición más que esperada. Pero este lunes ya se dio el pistoletazo de salida y OT 2023 llegó a Amazon Prime Video con Chenoa como maestra de ceremonias y ya se conocen a los 16 concursantes oficiales. ¿Pero cuáles de todos ellos son los favoritos?

En Operación Triunfo, la audiencia tiene mucho que decir, pues no solo vota a su favorito cada semana, sino que elige cuál de los dos concursantes en la cuerda floja es eliminado. Ese es el único feedback que ellos tienen de fuera, algo que Álvaro Mayo ya ha comprobado, pues fue elegido con un 43,86% de los votos frente a Edu y Lina de Sol.

Sin embargo, todavía no se sabe a ciencia cierta cuáles son los triunfitos favoritos y habrá que esperar a la Gala 1 para saber cuál es el primero en conseguir ese título. Aun así, hay cifras que pueden dejar entrever cuál de todos ellos gustó más, como los vídeos de sus actuaciones en YouTube.

La cuenta oficial de OT publicó 35 segundos de cada canción de la Gala 0, temas que han ido acumulando miles de visitas. Y, de todas ellas, la que más ha triunfado ha sido la de Paul, que sorprendió a todos con su voz cantando Way Down We Go y consiguió uno de los pases directos de los profesores. Por tanto, parece que él sería, según estas 78.000 visualizaciones, el favorito de la audiencia.

Le sigue de cerca Ruslana, con 68.900 visitas, con el I Love Rock'n Roll con el que abrió la gala, llevando fuerza y fuego al escenario; Violeta y su Crazy son, con 65.700 visualizaciones, son los que ocupan el tercer puesto, muy por encima del cuarto, que es Martin (49.700).

Sin embargo, estas cifras no solo no son vinculantes, sino que pueden ir variando y aumentar, lo cual puede hacer que la lista se mantenga o cambie.