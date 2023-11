Los concursantes de 'OT 2023' revelan a Chenoa lo que se van a tatuar juntos: "Tatuaje peligroso, pero si es vuestro..."

No es la primera vez que los concursantes de Operación Triunfo se tatúan una palabra todos juntos, pues ya en 2018 los participantes se pusieron "ivo" por sus "abrazos colectivos". Pero ahora, parece que los triunfitos de OT 2023 también tienen en mente grabarse otra palabra.

Así lo reveló Naiara en la Gala 0, pues ella confesó ser un amante de los tatuajes. "Si entras en la academia, ¿te vas a poner algún tatuaje en especial?", le preguntó Chenoa. "Entre los compañeros ya hemos pensado en tatuarnos una palabra. Es secreto", respondió.

Pero la presentadora entró este martes a la Academia para charlar con ellos, y ahí sí le revelaron cuál era la palabra que se iban a tatuar todos. "¿Te acuerdas de la palabra que dijo ella que se iba a tatuar?", le preguntó Chiara.

"Julight", reveló, dejando a la cantante sorprendida porque no la entendía. "Esto viene del casting", matizó Violeta. "No es ninguna palabra moderna, no te preocupes", aclaró Salma.

Entonces, Chiara contó de dónde venía esta palabra inventada: "Estábamos en el casting final, momentos antes del veredicto. Todo el mundo ya ha entrado menos Violeta y yo. Estábamos a punto de entrar en la habitación de las taquillas, las dos atacadas, y viene Gema (miembro del equipo) y, como yo soy medio inglesa, me viene y me dice Julight, para decirme buenas noches".

"Quería decir good night", explicó Ruslana. "Todo el mundo llorando de la risa", recordó Chiara. "Tatuaje peligroso, pero si es vuestro, oye...", opinó Chenoa. "Lo hemos usado como expresión para todo", dijeron todos.