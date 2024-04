Esperanza Aguirre desvela qué hizo la reina Sofía en la boda de Martínez-Almeida: "Estaba muy bien y bailando en la pista"

La boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo ha sido uno de los grandes acontecimientos del año 2024. El alcalde de Madrid y su pareja contraían matrimonio el pasado sábado en la parroquia de San Francisco de Borja, situada en la capital y celebraron el convite en una finca ubicada en Colmenar Viejo.

Esperanza Aguirre, que estuvo invitada a la boda, ha conectado este lunes con La mirada crítica, desde donde ha desvelado algunos de los detalles de la celebración.

"Todavía estoy recuperándome, la verdad, porque la música estaba tan alta que para poder hablar había que pegar unos gritos horribles, como cuando fui a saludar a la reina Sofía. Todavía estoy un poco ronca", ha destacado la expresidenta de la Comunidad de Madrid.

Acerca de la comida, la expolítica ha señalado: "Comimos maravillosamente, pero el aperitivo fue tan largo y abundante que llegamos sin hambre a la comida. Comimos fenomenal. Saludé al rey emérito cuando llegó a la iglesia y está mal de movilidad, pero estoy deseando que vuelva a España".

De la misma manera, Aguirre ha explicado cómo se conocieron Almeida y Teresa: "Yo le puse un mensaje, le dije que tenía un hermano que hacía una feria de arte moderno y le pedí si podía pasarse él a entregar los premios. Resulta que esta feria se hace en un centro comercial que acaba de comprar un fondo donde, justamente, trabaja, Teresa Urquijo y ahí se conocieron. Esto fue en febrero y luego, en mayo, aparecieron como novios".

Finalmente, Esperanza Aguirre ha contado que "la reina Sofía estaba muy guapa, vestida de azul": "La vi en la pista bailando, estaba muy bien. La versión que hicieron del chotis Almeida y Teresa no es exacta... Yo nunca me he atrevido, por eso no quise bailarlo allí. La boda fue muy emocionante".