Esperanza Aguirre, sobre el comentario que hizo su marido al salir de la boda de Almeida: "En ese momento me hizo gracia, ahora no"

Este sábado, la boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo se llenó de rostros más que conocidos de la aristocracia, la realeza y la política. Por ello, Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, fue una de las invitadas y, al salir de la celebración, se paró a hablar con la prensa. Pero ahora, ella ha querido matizar una broma que hizo su marido y que, según dice, no le hace gracia.

Tras la boda del alcalde de la capital, la exmilitante del PP salió en coche junto a su pareja, Fernando Ramírez de Haro, y él detuvo el coche frente a los medios. Entonces, la jurista habló de los reyes eméritos, Juan Carlos I y Sofía, la cual bailó durante la fiesta posterior. "Todo el mundo muy contento y los novios, yo creo que muy enamorados", aseguró.

Después, les preguntaron por el menú, a lo que ella dijo que habían "comido fenomenal". Entonces, su marido intervino para añadir que habían "bebido mucho". "Verás mañana la resaca", le dijo un periodista. "Nada, pero es domingo", argumentó él.

Imágenes y declaraciones expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien ha afirmado que lo ha pasado "genial" tras abandonar el convite de la boda de José Luis Martínez Almeida y Teresa Urquijo. Esperanza Aguirre, a su salida de la boda de José Luis Martínez Almeida y Teresa Urquijo.

Este comentario, que hizo gracia a los presentes, incluida a Esperanza Aguirre, parece que fue una inocente broma que no le gustó demasiado a ella.

"Mi marido, que hace unas bromas que no tienen ninguna gracia. Ya se lo he dicho: '¿Pero por qué se te ocurrió...?'", ha asegurado este lunes a la Agencia Atlas. "Pero si no bebe más que agua, por eso me da ese ataque de risa. Lo dice para hacerme rabiar a mí".

"Él paró el coche, que yo no lo quería parar", ha añadido. ""En ese momento me hizo gracia, ahora ya no me hace ninguna". "Le dije '¿por qué has dicho eso?'. Y me dice que no lo sabe. Para hacerme rabiar, seguro", ha concluido.