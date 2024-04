El equipo médico de 'Supervivientes' evacúa a otro concursante: "No está pasando un buen momento"

Claudia Martínez tuvo que ser atendida por el equipo médico de Supervivientes durante el domingo. La de La isla de las tentaciones se sumó a una larga lista de compañeros que también han sido atendidos durante el programa, como Carmen Borrego, Zayra Gutiérrez o Arkano.

La joven conectó en directo con Sandra Barneda durante Conexión Honduras. "Tengo dolores de estómago terribles, con ganas de vomitar, mareos y malestar", explicó. De hecho, semanas antes, le realizaron un test de embarazo por los mismos síntomas.

La concursante explicó que llevaba mucho tiempo sintiéndose mal. "Me daba miedo decirlo antes", aseguró. Además, Sandra Barneda le preguntó por cómo estaba emocionalmente, dado que su novio, Mario González, fue el último expulsado de la edición.

"Estoy mal y preocupada porque no sé dónde está Mario", señaló entre lágrimas. "No sé si sabe que me han evacuado", añadió. Eso sí, recalcó que no estaba triste: "Sé que le voy a ver de nuevo".

La presentadora, desde el plató, le dio un mensaje de ánimo a Claudia: "Estás demostrando ser muy fuerte, más de lo que te crees. Tienes que quererte un poco más".