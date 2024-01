Un año más, y ya van tres, el Benidorm Fest, el festival de música organizado por Radio Televisión Española (RTVE) que tiene por objetivo principal escoger la candidatura más adecuada y competitiva que represente a España en Eurovisión, volverá a contar tanto con artistas consagrados como con nuevos descubrimientos.

En esta edición, los concursantes son los siguientes: Angy Fernández, Jorge González, Almácor, Dellacruz, Lérica, Mantra, María Peláe, Marlena, Miss Caffeina, Nebulossa, Noan, Quique Niza, Roger Padrós, Sofía Coll, St.Pedro y Yoly Saa, con quien 20minutos ha hablado antes de que arranquen las semifinales.

¿Es la primera vez que se presenta al Benidorm Fest?Es la primera vez, sí. Creo que haberlo hecho antes no habría tenido sentido, porque no me sentía preparada para un escenario así. Ahora vengo de cinco años en esto, soy mucho más sólida y más madura. También vengo de hacer el programa Dúos increíbles, que me ha dado más seguridad ante las cámaras, ese peso para que pueda hacer esto sin que me cueste mucho o sea demasiado desastre.

¿Escribió su canción, No se me olvida, para el festival o ya la tenía compuesta? ¿Qué tiene para triunfar?Mi equipo me planteó la oportunidad de presentarnos al festival, así que me puse a hacer un tema específicamente para ello. Iba a hacer un par de sesiones con productores que me gustaban, pero, sentí algo tan visceral con esta canción, que no hizo falta mucho más. Tenía claro que fuese épica, pero sin perder mi esencia. Y creo que lo hemos conseguido. Es una canción que tiene mucha fuerza y que es muy honesta, hay mucha verdad en ella.

¿Cuál es su objetivo en el Benidorm Fest?Ir a Eurovisión. Sería increíble. Pero, más allá de eso, en carreras como la mía, que yo no quiero que sea tan inmediata sino más pausada, es importante cada pasito que das. Y esto es una gran oportunidad. A nivel personal, tener la oportunidad llegar a gente que habitualmente no tengo la capacidad de hacerlo. Llegar a más oídos. Solo por la exposición que tiene merece la pena. Que la gente conozca a Yoly Saa, que existo y que mi música existe, y que luego decidan si se quieren quedar o no.

"Veremos si represento a España o no, pero la vida sigue. Yoly seguirá existiendo después de este Eurovisión"

¿Quiénes son sus favoritos para ganar?Hay canciones muy potentes y estilos muy diferentes, pero, por cómo soy yo y mis influencias musicales, hay dos que destacan. Una es el bolero de St.Pedro, que me atrapa, y Zorra, de Nebulossa, porque tiene un mensaje muy potente.

Le pongo en un dilema: entre representar a España en Eurovisión y ser la nueva Nochentera, ¿con qué se queda?Con ir a Eurovisión, porque creo que es una exposición brutal a nivel internacional. Nochentera la bailamos y la cantamos todos, pero, al final, tú tienes que seguir con tu carrera. No solo es el hit, que, si pasa, pues sería increíble, después de eso la gente tiene que seguir escuchándote.

"Para mí el éxito es sentarte a cantar una canción honesta y que alguien te quiera escuchar"

Y después del Benidorm Fest, ¿qué?Tendré que seguir con mi vida. Veremos si represento a España o no, pero la vida sigue. Voy a sacar un disco, así que Yoly seguirá existiendo después de este Eurovisión, porque sé que después llegará otro y dejaré de estar en el foco. Esto es muy efímero y soy muy consciente de lo que duran las cosas ahora, de la inmediatez de todo. Estoy trabajando para sacar música nueva, en la que habrá un cambio sustancial en las producciones, así que con ganas de me escuchéis.