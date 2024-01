María Peláe: "Hay un punto de reivindicación en Lorca que me llega hoy"

María Peláe (33) es de esas mujeres que uno sabe que es fuerte y enérgica antes de que abra la boca bien para hablar o cantar. Su presencia es indiscutible. Sin necesidad de subirse a un escenario. Y su mirada transmite casi tanto como sus letras.

Cantante, compositora y también actriz, Peláe es cuando menos polifacética y siempre asume cada nuevo proyecto como un gran reto desde los nervios del primer día. María se encuentra en uno de los momentos más intensos y bonitos de su carrera, con su participación en el Benidorm Fest con su canción Remitente y con la intención de ser la próxima representante de España en Eurovisión 2024.

Pero además, se estrena con Lorca por Saura, una obra en la que se meterá en la piel del poeta y dramaturgo granadino, Federico García Lorca, y en la también bailará y cantará acompañada de Alberto Amarilla y Saturna Barrio.

¿Cómo le llegó este proyecto?Fue a través de una llamada muy sorprendente en la que me dijeron que si yo quería ser la siguiente persona, relevando a India Martínez. Con todo el respeto que conlleva el hacer algo que ya estaba hecho y encima con el antecedente tan maravilloso de India. En ese momento, me entró una mezcla entre miedo y alegría. Fue entonces cuando llamé a mi madre y se lo conté. Fue porque consideraron que, tanto vocalmente como de actriz, podría defenderla. Por lo que ahí estoy, con todo el respeto del mundo y estudiando mucho, más que cuando hice Antropología.

¿Cómo ha sido meterse en la piel de Federico García Lorca?Está siendo un auténtico viaje, sobre todo, a la hora de descubrir cosas que yo no las he tenido tan presentes hasta ahora. Al final, cuando he hecho teatro ha sido o bien improvisación o humor. En esta ocasión, me he encontrado con un guion mucho más rígido y he tenido que estudiarlo perfecto. En esta obra, no hay nada de improvisación, si hay muchos momentos de humor, pero el hecho de enfrentarme a teatro clásico ha sido complicado. Una de las cosas que estoy descubriendo de la historia de Lorca es lo divertido y optimista que era. Muchas veces, al pensar en Lorca, no piensas que sea así. No obstante, en lo que era su vida como tal, era muy alegre y le gustaba disfrutar de cada momento. Es algo que me ha ayudado mucho a conectar con él, ese punto de hablar de su vida, desde pequeño hasta sus últimos días, desde el punto de vista artístico y personal.

¿Qué es lo que más le ha costado del personaje?Las partes más recitadas no me han costado tanto porque, de siempre, me ha gustado aprenderme poemas y cosas recitadas y, ahí sí que tengo el automatismo como si fuera una tabla de multiplicar. Incluso uno de los pasajes más complejos que es la parte de Nueva York, ya me sabía algunas cosas porque me encanta Enrique Morente y el disco Omega me lo sé entero. Entonces, muchas letras ya me resonaban desde el flamenco y mira que le gustaba a Lorca la música, de hecho, quería ser compositor. Es más, con el tiempo, muchos flamencos han usado sus letras para sus canciones. Esa vuelta de tuerca me ha gustado mucho también descubrirla. Quizás lo que más me ha costado han sido las conversaciones estrictas como las que tiene con su padre. Para mí, esos momentos han sido los más complejos de interpretar.



"Hay mucho de Lorca que me conecta con él, de hecho, ambos somos homosexuales y andaluces"

¿Qué cree que le ha enseñado representar esta obra?Estoy como una niña pequeña, a cada segundo estoy aprendiendo cosas. Desde compartir con dos grandes actores como es el caso de Saturna y de Alberto, es más, ellos me han ayudado en todo. Desde el lenguaje en el teatro hasta la posición que se tiene que tomar según la luz. Son cosas que yo no había tenido en cuenta hasta ahora porque, en mis conciertos y junto a los músicos, no tengo coreografías como tal, aunque sí que tengo puntos marcados. Eso sí, cuando interpreto a Lorca, intento no salirme de mí misma para que todo tenga mucha credibilidad. Esto es lo que estoy intentando cuajar de la manera más cariñosa posible, no salirme de mí porque hay mucho de Lorca que me conecta con él, de hecho, ambos somos andaluces y homosexuales. Hay un punto de reivindicación en su historia que también me llega en el día de hoy. Y me gustaría que eso se viera y se sintiera desde el patio de butacas.

¿Qué le parece la adaptación que ha hecho Saura en la que una mujer interpreta al poeta?

Es una de las cosas que da el punto Saura que te hace recrear cosas de la vida de Lorca que quizás tú has visto de otra manera, pero desde otro punto totalmente diferente. Y que tenga esa imagen femenina, pero nosotros trabajamos en masculino. Por ejemplo, el otro día recuerdo que saludando a Dalí nos fuimos a dar dos besos y entonces me di cuenta de que tenía que dar la mano. Como era todo en ese momento y en esa época, pero a la vez había una relación mucho más cercana. Ahí nos encontramos con entresijos muy bonitos y a la vez muy divertidos.

¿En algún momento se ha puesto en contacto con India Martínez para comentar algo con ella?Pues fue maravilloso porque yo sé que ella se lo curró mucho. Además, en esa época, sí coincidí en algún momento con ella y me dijo: esto es una barbaridad. Llevo horas y horas estudiando, ahora comparto su fatiga. Yo creo que nos ha unido mucho compartir este proyecto y cuando subí el cartel me hizo mucha gracia porque me escribió. Oye, que si algún día te pones mala, cuenta conmigo porque me la sé perfectamente. La verdad es que me relaja tenerla como compañera. Es que, además, la tengo todo el día delante porque al ser una obra que ya se ha hecho, la puedo ver en vídeo siempre que quiera, sé hasta cuando da un mínimo tosido.

Quedan pocos días para el estreno de 'Lorca por Saura', ¿qué le dirías a un espectador para que fuera a veros?Que se entregue a ver a Lorca desde otro punto de vista y que hay mucho de Lorca y de Saura, pero también hay de Satur, Alberto y María. Es algo tan bonito y tan natural que es imposible que no te salgan cosas que te emanan de dentro. Así que, que vayan entregados a conocer a Lorca y a mucha gente a los que les ha afectado la obra.

¿Algún miedo que tengas con el estreno?Todos y ninguno, pero yo creo que me voy a sorprender incluso a mí misma. Y sí, tengo ganas de que pasen unas cuantas actuaciones para poder soltarme del todo.

María Peláe cantará 'Remitente' en el Suave Fest. Sergio Parra

A principios de 2024 se celebra el Benidorm Fest y podrías ir a Eurovisión. En otras ocasiones has compuesto canciones para ello como 'Arde' pero, ¿por qué dar ahora este paso?Es una cosa que se venía como fraguando. Siempre he estado un poco ligada desde que hicimos la canción 'Arde', Alba Reig y yo, después hubo otra opción con 'Nadie se salva', aunque siempre había sido desde el punto de la composición. Cuando se hablaba y se decía mi nombre por redes, no terminaba de dar el paso porque consideraba que tenía que sentir que era el momento y la canción, ambas cosas. Y ahora he sentido que era el momento y la canción y pues, vamos a echarle papas. Y por ello, me he embarcado en este proyecto y encima me ha coincidido todo a la vez, cosa que me alegra. Aunque al mismo tiempo he encargado mucha valeriana y tila para esa época, para intentar sobrellevarlo de la mejor manera posible. Todo sea que me presente en el Benidorm Fest y diga: "Por la rama del laurel vi dos palomas oscuras, la una el sol, la otra la luna" porque tengo una mezcla bastante importante. Como en los momentos de mucho estrés tiendo a tomármelos con humor, yo creo que va a ser una época intensa, pero muy bonita y vamos con las dos cosas a la vez, pero para adelante.

Tus canciones suelen o ser muy emotivas y tener un peso reivindicativo o también en las que predomina el humor. ¿Qué pretende transmitir la canción que presenta?Sí, quien venga a un concierto mío, se encuentra ambos mundos. En un momento pueden escuchar el 'cri, cri, cri' de unos grillos (en tono de broma) y, en otro momento, estoy cantando 'Que vengan a por mí' y no paramos de llorar todos juntos de la mano. Yo creo que ambas partes soy yo. Por ejemplo, con mi disco, 'Al baño María' pasa por los dos puntos, lo mismo estás escuchando 'No se pue' ser buena' y no paras de reír, que 'Bandonón' y tú dices, vale, pues ahora me pongo un chupito y me acuesto. Yo creo que cualquier persona que haya venido a un concierto y sepa qué tipo de canciones hago, tengo ese punto de humor pero también de autor. Y muchas veces dentro de las canciones de humor también hay ese punto detrás en el que quiero decir algo.

"A veces caemos en una hipocresía general que deberíamos revisarla y dejar de echarle la culpa al género"

¿Qué le parece que se cuestione que el flamenco se pueda entender por parte de otros países en Eurovisión?Yo creo que es una cosa más nuestra que de lo que se pueda entender fuera. Una de las cosas que me hizo pensar que este era el año es lo que sucedió el año pasado con 'Blanca Paloma'. Hizo una ejecución maravillosa y por no conseguir el puesto que la gente se podía imaginar, de repente, la culpa es del flamenco. Pero, ¿cuántas veces hemos ido con una balada, algo pop o rock, y hemos quedado en posiciones más bajas? En esas ocasiones, la culpa nunca ha sido del pop, ni del rock, ni de la balada. Además, también hay que diferenciar entre los tipos de flamenco que eso también me gusta puntualizarlo. Yo por eso siempre digo que soy un híbrido del flamenco porque el flamenco como tal es José Mercé o Israel Fernández. Y lo que pueda entender un eurofán que no escuche mucho flamenco, la culpa por qué tiene que ser del estilo. De hecho, considero que tenemos que ir quitándonos las culpas. El artista que se presenta se está dejando la piel y es un proceso muy complejo en el que uno no para, hace muchísimas entrevistas y muchos se quedan escuálidos. Todo ello para que luego se eche la culpa al género. Pero tenía que ser con el flamenco la crítica de cómo se entiende el mismo. Quizás nos tenemos que ver nosotros mismos, qué connotaciones tenemos sobre este género musical y cómo lo ligamos muchas veces con el mundo andaluz. No obstante, aún tenemos mucha reminiscencia histórica del flamenco y lo andaluz. Para eso está el Benidorm Fest, para que presentemos todos los tipos de música que hay en nuestro país. Eso sí, luego llegan los Grammy y de principio a fin, lo primero que mostramos es flamenco porque estamos orgullosos. Y ahora, como sucede en esta ocasión, cuidado que lo mismo no se entiende. Yo creo que a veces caemos en una hipocresía general que deberíamos revisarla y dejar de echarle la culpa al género.

¿Cómo será la puesta en escena?Solo puedo decir que va a tener candela y que va a sorprender. De hecho, me ha sorprendido a mí y la hemos hecho entre Alba Reig y yo.

Hablando de Alba que es su pareja y habéis compuesto varias canciones juntas, ¿cómo es trabajar con ella?No hay nadie que me pueda entender mejor en mis paranoias mentales. Yo hay veces que pienso una cosa y ella ya está haciendo una producción que va encaminada en el mismo sentido. Cuando no nos conocíamos mucho es cierto que era como intentar encajar un puzle y veíamos cómo llegar a un acuerdo. Pero hoy en día, es de las mejores cosas que tiene este proyecto, porque ella no solo produce y compone los temas, sino que a nivel de dirección artística, tiene una mentalidad mucho más amplia e internacional en todo lo que hago, para mí es un placer.

Ha hecho proyectos desde la melodía del pódcast de 'Estirando el chicle' a participar en 'Tu cara me suena', ¿qué le gustaría hacer que no haya hecho aún?Estoy abierta siempre a que la vida me sorprenda porque jamás me habría imaginado que 'Lorca por Saura' de repente llame a mi puerta. Entonces, cuando ocurren ciertas oportunidades, siempre desde la mayor humildad del mundo, intentas trabajarla mucho y que esté lo mejor ejecutado y de la manera más sentida posible. Eso sí, voy muy al día porque hace diez años estaba tocando en un bar con mi guitarra. Por ello, el día que vinieron quince, para mí ya fue un éxito.

Visitaste 'OT' y les diste una clase de interpretación a los concursantes, así como algunos consejos, ¿qué le dirías a los jóvenes que quieren apostar por este mundo?Que es una carrera de fondo y que hay que trabajar mucho. Cada uno te lo cuenta desde su perspectiva y desde su experiencia. Para mí han sido las tablas, hacer muchos conciertos. Por ello, yo creo que cada uno de estos conciertos ha sido completamente necesario, en los que me ha pasado de todo. Desde que no te vaya la guitarra hasta que no te funcione el sonido y montarte tu el sonido porque no hay nadie para hacerlo. Vivirlo todo ha sido muy necesario, pero tal y como les decía a los concursantes, nada es superimportante. Eso también te lleva a una estabilidad mental. Lo mismo un día estás muy arriba y otro estás abajo. Esto fue algo que hablé mucho en 'Tu cara me suena' con Loles (Loles León), del respeto que se le debe tener a todos los artistas, nada más por saber todas las cosas que han tenido que pasar. Aunque en un momento te pueda ir bien, uno también va a tener momentos malos, se viven muchas cosas que a nivel psicológico son complicadas. Que alguien lleve más de veinte o treinta años en esta profesión es para ponerla en un pedestal. Y no decaer y aprender mucho que, como en cualquier profesión, nunca se deja de aprender.

"A nivel composición, que una persona como Pastora Soler cante algo que ha salido de ti ha sido de los placeres más grandes"

¿Quiénes han sido las personas que siempre se han mantenido a tu lado?Mis padres y mi hermana. En la época en la que yo compaginaba todo: estudiar, cantar y trabajar, tener su apoyo ha sido vital. No faltan a ningún concierto, como si se tienen que recorrer todo España. Ellos siempre han estado ahí. Además, es que soy Aries, soy muy cuadriculada, no lo iba a dejar todo en manos de la suerte. Aunque es cierto que esta profesión tiene mucho de suerte a la hora de que, en algún momento, llegues a más gente. Tiene mucho de trabajo, pero no todo depende de uno mismo, a veces por desgracia.

Has compuesto diversidad de canciones a grandes artistas como a Pastora Soler, ¿cuál dirías que ha sido la que más te ha marcado?Cuando nos llegaron las voces de Pastora Soler y de Pili (Pilar Duque, madre de Pastora), a Alba y a mí se nos saltaban las lágrimas y al final, hemos terminado siendo amigas y ha sido una de las personas que más me ha ayudado y apoyado. Pero a nivel composición, que una persona como ella cante algo que ha salido de ti ha sido de los placeres más grandes.