Un año más, y ya van tres, el Benidorm Fest, el festival de música organizado por Radio Televisión Española (RTVE) que tiene por objetivo principal escoger la candidatura más adecuada y competitiva que represente a España en Eurovisión, volverá a contar tanto con artistas consagrados como con nuevos descubrimientos.

En esta edición, los concursantes son los siguientes: Angy Fernández, Jorge González, Almácor, Dellacruz, Lérica, Mantra, María Peláe, Marlena, Nebulossa, Noan, Quique Niza, Roger Padrós, Sofía Coll, St.Pedro, Yoly Saa y Miss Caffeina, con quienes 20minutos ha hablado antes de que arranquen las semifinales.

¿Es la primera vez que se presentan al Benidorm Fest?Nunca. De hecho, en las dos ediciones anteriores nos pidieron que nos presentáramos, también en una preselección años antes, y en todas dijimos que no. La verdad es que nos ha ido gustando cada vez más en Benidorm Fest, que haya tanta propuesta diferente, así que, cuando nos lo pidieron este año, dijimos que no, pero el día siguiente dijimos que sí (ríen), Dijimos: '¿por qué no?, si igual mola'. Y la verdad es que está molando mucho.

¿Escribieron su canción, Bla, bla, bla , para el festival o ya la tenían compuesta? ¿Qué tiene para triunfar?La hicimos ad hoc para el Benidorm Fest. Nos vendemos muy mal, pero es una canción que suena a nosotros y que podría estar en alguno de nuestros discos e igualmente la gente la reconocería. Queríamos que fuera electrónica, para bailar, pero que tenga un mensaje o hable de algo profundo e interesante. Que no fuese el subidón porque sí. Nosotros decimos que sea elegante, que no sé si lo habremos conseguido (ríen). Como lo último que estábamos haciendo era entre la electrónica y el rock, a lo mejor la gente se despistó un poco, pero estamos superconvencidos de que la canción es lo que nos apetecía hacer para esto, nos gusta mucho y la vamos a defender a muerte.

¿Qué es lo que nunca harían por triunfar?Hacer algo que no vengan de nosotros. Imagínate que hubiésemos hecho una canción que no nos pegase, una puesta en escena que no tiene que ver con nosotros o que hubiésemos buscado a unos compositores suecos, por ejemplo. No es nuestro estilo, nunca presentaríamos algo que no fuera nosotros ni dejaríamos ser fieles a lo que hacemos.