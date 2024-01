Benidorm Fest | Noan: "La industria musical se está dando cuenta de la importancia de este festival y cada vez hay más interés"

Este mismo martes arranca el Benidorm Fest con la primera semifinal, en la que actúan por primera vez 8 de los 16 artistas que forman parte de esta tercera edición. Y uno de ellos es Noan, cantante vasco que ha crecido mucho musicalmente gracias a las canciones que ha publicado en redes sociales.

El joven de 25 años, intérprete de temas como Con los pies en el techo, Mejores momentos, con Edurne, o Me mata(s), con Alex Wall, ya está listo para llevar el pop-rock al escenario del Palacio de Deportes L'Illa de Benidorm con su tema Te echo de -.

¿Es la primera vez que se presenta al Benidorm Fest?Me había presentado el año pasado, me quedé a las puertas y me lo tomé como algo bonito, como un halago, porque al final se presentan 800 y pico candidaturas. He seguido con un año lleno de canciones, con muchos temas que he sacado, he crecido como artista y como persona y por eso me he vuelto a presentar.

¿Escribió la canción, Te echo de -, para presentarla al Benidorm Fest o ya la tenía compuesta?La tenía compuesta. Es una canción que hice pensando en mi primer disco, un tema que escribí en un momento en el que la necesitaba. Tiene mucho sentimiento y, como la música es un canal de expresión, la compuse, la maqueté y la dejé ahí, hasta que decidimos presentarla al Benidorm Fest.

¿Qué tiene su tema de diferente con respecto al de sus compañeros?Es una canción de un estilo pop-rockero que recuerda a mis influencias de los años 2000, muy californiano, suena a esos grupos que yo escuchaba en mi adolescencia. Está escrita desde el corazón y con emoción. Todas las candidaturas tienen su punto fuerte y, en mi caso, creo que es esa esencia que mantengo mía.

Además de poder representar a España en Eurovisión, ¿cuál era su objetivo apuntándose al Benidorm Fest?Mi objetivo realmente es que se viva mi actuación con mucha emoción, que sea una actuación en la que la gente disfrute de lo que es más importante, que es la música. Y obviamente el Benidorm Fest es un canal de exposición muy grande, así que vamos a aprovecharlo y a ganar.

¿Qué preferiría, ganar y representar a España en Eurovisión o ser, por así decir, el heredero de la Nochentera de Vicco?Chanel demostró que no hay que elegir. Cualquiera de las dos opciones va a ser la que tenga que ser, y obviamente las dos opciones son buenísimas. Yo no es que me considere eurofan, es una categoría de gente muy apasionada que vive por y para el festival, pero ir a Eurovisión es algo que me hace muchísima ilusión.

¿Cree que se ha convertido el Benidorm Fest en un formato clave para la industria musical?Sí, los últimos años se ha ido dando cuenta la industria de eso y cada vez hay más interés en el festival, por eso ha habido más candidaturas. Estoy muy agradecido con la exposición que va a tener. Creo que llega a un público diferente, muy general, muy universal... Y de todas las edades, me parece superbonito poder llegar tanto a un niño como a una abuela.

Entre todos sus compañeros, ¿cuál es su favorito?Es una pregunta muy difícil y en mi cabeza ha ido cambiando. Somos muchos, hay mucha variedad, muchísimo talento dentro del Benidorm Fest y cada uno de ellos se merecen estar ahí. Es complicado, no sabría decirte.

¿Qué es lo que nunca haría por triunfar?Jamás haría música si no me apasionase lo que estoy haciendo en ese momento y si no me representara de verdad lo que estoy haciendo.