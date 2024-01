Benidorm Fest | Mantra: "Todos queremos ir a Eurovisión y que nos vaya bien, en el festival y también después"

La banda Mantra ya está lista para hacer vibrar el escenario del Benidorm Fest, pues compiten por representar a España en Eurovisión 2024 con su tema pop Me vas a ver.

El grupo está formado por Paula Pérez, cantautora conocida por las covers que sube a su canal de YouTube, Charly Weinberg, joven que participó en 2014 en La Voz Kids, y Carlos Marco, director musical de distintos programas de televisión, como Mask Singer, y exintegrante de Auryn, banda con la cual intentó representar a España en Eurovisión 2011.

Ahora, la formación se aventura en la tercera edición del Benidorm Fest, que celebrará su primera semifinal el 30 de enero, en la cual ellos actuarán. Y lo hacen con muchas ganas e ilusión, tal y como declaran en una entrevista con 20minutos.

¿Qué es lo que nunca harían por triunfar?CM: Nunca he hecho nada con lo que no me sintiese a gusto. A lo mejor sí que he hecho cosas que de primeras no veía, pero he dado la oportunidad de probarlo, pero en general nunca he hecho cosas con las que no me sintiese a gusto. Por suerte no he tenido que hacer nada que no me haya gustado de mi carrera.

PP: Nunca dejaría que me obligasen a hacer algo que no me apetece y me sienta en la tesitura de tener hacerlo. Muchas veces dices 'ese estilo no me gusta' y luego a los años te encuentras haciendo ese estilo porque resulta que has evolucionado como artista. Simplemente, no haría algo con lo que no estuviera cómoda.

CW: Sí, o algún programa, a lo mejor. En general, los programas que tenemos en España suelen ser buenos, pero algo que vaya contra nuestros valores, aunque nos venga bien, no lo vamos a hacer.