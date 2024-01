Un año más, y ya van tres, el Benidorm Fest, el festival de música organizado por Radio Televisión Española (RTVE) que tiene por objetivo principal escoger la candidatura más adecuada y competitiva que represente a España en Eurovisión, volverá a contar tanto con artistas consagrados como con nuevos descubrimientos.

En esta edición, los concursantes son los siguientes: Jorge González, Almácor, Dellacruz, Lérica, Mantra, María Peláe, Marlena, Miss Caffeina, Nebulossa, Noan, Quique Niza, Roger Padrós, Sofía Coll, St.Pedro, Yoly Saa y Angy Fernández, con quien 20minutos ha hablado antes de que arranquen las semifinales.

¿Es la primera vez que se presenta al Benidorm Fest?La primera, sí. Desde que vi la primera edición es algo que tenía en la cabeza, pero en la segunda no me lancé. Esta, cuando me preguntaron, dije: '¿Por qué no?, a lo mejor es el momento'.

¿Escribió su canción, Sé quién soy, para el festival o ya la tenía compuesta? ¿Qué tiene para triunfar?La verdad es que la canción era una maqueta que no era mí. Yo compuse una cosa diferente, más pop, pero sentía que no me representaba del todo. Y, buscando la canción, de repente apareció esta. Los eurofans la han recibido muy bien. Yo no he me decepcionado a mí, así que con eso ya he triunfado. Pero, para hacerlo en el Benidorm Fest, pues depende, porque cada año gana algo diferente en Eurovisión, así que, dependiendo de lo que pueda encajar mejor, la gente votará aquí.

¿Cuál es su objetivo en el Benidorm Fest?Volver a exponerme, a la música, a la tele, que siempre me ha gustado un montón. Es muy guay representar lo que sientes y es tuyo. Si tengo que ir a Eurovisión, que es complicado, daría lo mejor de mí. Sería también un sueño cumplido representar a mi país. Yo lo que quiero es seguir trabajando en lo mío, en la música, en el teatro, y, que si no se gana, seguir adelante y que esto sirva para elevarme y tener un mejor trabajo y volver a estar con la gente, que me gusta.

¿Quiénes son sus favoritos para ganar?Me gustan todas porque hay de todo, pero la verdad es que Zorra, de Nebulossa, es un temazo. La de St. Pedro me parece superbonita y a la gente le ha sorprendido mucho.

Le pongo en un dilema: entre representar a España en Eurovisión y ser la nueva Nochentera, ¿con qué se queda?Eso quizá se lo deberíamos preguntar a Blanca Paloma ahora. A ver, las dos cosas tienen que ser muy especiales, pero es verdad que lo que ha pasado con Vico... ¿Quién no querría eso? No para de escucharse la canción, porque es mucha exposición y eso también es dinero para ti. Lo que yo espero es que pueda seguir con su carrera, porque a veces pasa que una canción peta, pero se queda todo ahí.

Y después del Benidorm Fest, ¿qué?Pues a seguir. La Angy de ahora sigue luchando por sus sueños, por estar bien y por seguir en esta profesión. También por tener amor propio y autoestima, que es difícil de tener, aunque las redes sociales hagan pensar lo contrario. Sigo trabajando en eso, en cuidarme. Ahora soy más consciente de todo y tengo las herramientas para ir para adelante.