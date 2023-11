El entorno de Bárbara Rey asegura que quien la fotografió con el Rey emérito fue su hermano, no su hijo Ángel Cristo

Continúan en el foco de la noticia tanto Bárbara Rey como sus hijos Sofía y Ángel Cristo. Y es que desde que su primogénito concediera una entrevista en el programa De viernes la semana pasada, son muchas las informaciones que se dan sobre aspectos como el presunto chantaje de la vedette al Rey emérito o el presunto robo al material sensible que poseía la de Totana.

Este jueves, Makoke ha recibido nuevos datos del "entorno de Bárbara Rey" en pleno directo del espacio Así es la vida. La azafata, sin desvelar la identidad de las personas que le habían escrito, ha procedido a explicar: "Me juran y me aseguran que Bárbara jamás ha estado en la tienda del espía".

"Dicen que jamás el hijo de Bárbara Rey hizo fotos al Rey emérito, sino que el que le hizo las fotos su hermano, que acaba de fallecer", ha contado la colaboradora sobre las imágenes que serían el material del chantaje.

No obstante, las informaciones no han convencido en el plató. "¿A quién hay que creer más, a alguien del entorno que no sabemos de dónde viene o a la persona que con 40 años dice que lo ha hecho? Y casualmente ese entorno te dice que es una persona que acaba de fallecer y no puede responder", ha opinado Antonio Sánchez Casado.