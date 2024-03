Elena Tablada, María Isabel, Bruno, Mala Rodríguez, Adrián Lastra... revelan lo que hay detrás de 'Bailando con las estrellas'

El concurso de Telecinco Bailando con las estrellas (sábados a las 22.00 h) es uno de los formatos más exigentes con sus concursantes, que pasan muchas horas diarias entrenando y ensayando las coreografías que les plantean que los bailarines profesionales con los que se emparejan. Un esfuerzo con muchas recompensas que pone en valor el programa.

Recientemente se pudieron ver en el concurso las desavenencias de una de las concursantes, Elena Tablada, con su bailarín, llegando a pedir éste último cambiar de pareja por la poca sintonía entre ambos.

Quizá sólo sea una muestra del mérito que tiene participar en este concurso, donde participan famosos como la citada Elena Tablanda, además de Miguel Torres, Josie, Sheila Casas, Jonan Wiergo, Athenea Pérez y Carlota Boza, que se sobreponen a las dificultades para brillar sobre el escenario.

También se baten el cobre cada semana el concursante de Reacción en cadena Bruno Vila, el actor Adrián Lastra, o las cantantes María Isabel y Mala Rodríguez. Hablamos con estos últimos sobre cómo de duro es el concurso, sobre lo que ha implicado para sus vidas y qué hace que merezca la pena.

Durante todo el desarrollo de la competición de Bailando con las Estrellas, cada celebrity formará pareja con un mismo maestro bailarín, que será el responsable de formar a su pupilo en las diferentes disciplinas de baile, preparándole y ensayando sin tregua para perfeccionar su técnica y conseguir el mejor resultado en la puesta en escena que ejecuten en cada gala, según se lee en la mecánica del programa.

Durante el directo y ante la atenta mirada del jurado, los presentadores y el público, cada pareja de baile realizará su exhibición y recibirá una valoración y una puntuación de cada miembro del jurado. A su vez, el público podrá votar a su favorito desde casa a través de la app de Mitele.

A nivel físico, Bailando con las estrellas pide el 100% y a la vez, da beneficios. "Me ha ayudado a conseguir más fuerza y flexibilidad, también hemos trabajado la resistencia. Nunca había hecho tanto deporte como ahora", explica el joven Bruno Vila.

María Isabel ha tenido que empezar a cuidarse más, "para tener más resistencia", lo que ha implicado cuidar su alimentación, entre otras cosas, haciendo las cinco comidas al día que "antes no hacía". "Ahora las hago porque estoy quemado calorías a cada rato", explica la cantante.

Para Elena Tablada fue duro porque al comienzo de Bailando con las estrellas venía de una lesión que la había apartado del gimnasio. "Gracias a Dios tengo buena genética y mi cuerpo se adaptó rápidamente. Noto más que nada tonificación, pero peso no porque mi cuerpo ahora me pide carbohidratos, que no solía comer a menudo", explica, pues se solidariza con su hija, que es celíaca, por lo que no suele comer alimentos con gluten.

Las rutinas de todos los concursantes sí que se han visto alteradas. Bruno, que compatibiliza Bailando con las estrellas con Reacción en cadena, ahora se va a la cama mucho antes. "Termino el día más cansado y sé que necesito toda la reparación física y mental que nos aporta el sueño", hace ver. Adrián Lastra ha vuelto a ponerse las pilas. "La rutina de entrenamiento mía es solo el baile y desde noviembre hacer un par de días a la semana Pilates en máquinas. Respecto a rutinas de gimnasio, llevo un año y medio sin tener una constancia", confiesa.

Elena Tablada ha tenido, como muchos padres y madres, que hacer malabares para conciliar. "Mis rutinas las he tenido que cambiar porque procuro ensayar durante las horas que mis hijas están en la escuela, por lo que tengo poco tiempo para otras cosas. En cuanto acabe el programa volveré a mi rutina de gimnasio diario en ayunas nada más dejar a mis hijas en la escuela y seguir estudiando mi curso de Interiorismo", dice sobre sus planes.

La Mala Rodríguez reconoce un cambio muy positivo. "Entrar en la rutina de hacer baile durante casi ocho horas es algo que ha cambiado mi vida estos meses, pero es un reto muy especial para mí", dice.

Un cambio de rutinas, como vemos, también tiene impacto en las familias y seres queridos, que ven cómo sus familiares famosos se trabajan semana a semana las coreografías.

En casa de Adrián Lastra el orgullo es lo que predomina. "Se sienten muy felices por todo lo que se consigue día a día, porque ven mucho esfuerzo y dedicación, al ser una disciplina que he hecho solo seis meses de mi vida", expresa el actor.

Para María Isabel ha sido incluso un empujón de autoestima. "En casa me ven estupenda (risas), pero ellos siempre me ven bien, pero es cierto que a nivel personal me encuentro mejor conmigo", pone de manifiesto.

No siempre es fácil, pues el baile y más sin ser profesional, es una disciplina que puede ser agotadora. "En casa sólo sufren mi cansancio tanto físico como emocional, porque por lo demás intento estar presente siempre", revela Elena Tablada, eso sí, hay contraprestaciones positivas. "Lo único que cambia es que en casa estamos bailando todo el día", añade.

Esa exigencia, disciplina e intensidad, también le pasa factura en lo físico y lo emocional a sus compañeros. Mala Rodríguez, por ejemplo, así lo cuenta: "Lo único que he tenido es un poco de estrés y ansiedad. Sinceramente los nervios son lo que más padecen sobre todo al estar lejos de tu familia, que es lo que llevo peor", revela la cantante, aunque reconoce que, por otro lado su disciplina ha incrementado mucho. "Me siento muy fuerte mental y físicamente", reflexiona.

En lo físico, para Tablada ha sido todo un reto, por las lesiones que arrastraba. "Entré con dos esguinces en el tobillo y en el talón de Aquiles, de lo que me he estado tratando con ozono y células madre y parece que se está portando bien. Por otro lado, arrastro una rotura del ligamento en la rodilla y al final todas estas cosas pasan factura. Por lo demás, cada semana voy descubriendo músculos de mi cuerpo que no sabía que existían", dice sobre las agujetas.

Los demás, se mueven más en el plano de las molestias. "Lesión como tal no, gracias a dios, pero los dolores de espalda, cuello, lumbares, etc, sí", dice María Isabel. "Siempre puedes tener molestias, pero son dolores normales al saber que estás haciendo movimientos y esfuerzos que nunca había hecho", añade Lastra. Bruno tuvo "las cervicales muy contracturadas", algo que arregló el fisioterapeuta.

Pero, ¿qué les hace seguir adelante? ¿Qué hace que merezca la pena estar en Bailando con las estrellas? "Estoy lista y puesta a punto para mi gira de este verano, que por cierto presento nuevo álbum en mayo", responde Mala Rodríguez.

A Tablada le ha "ayudado a mejor en todo". "A demostrarme a mí misma que aún puedo disciplinarme, que no existen límites, que puedo auto superarme fuera de mi zona de confort y que no existen barreras que me impidan llegar a donde yo me proponga, dice orgullosa.

"Me ayuda a tener la mente ocupada y me ayuda a sentirme mejor conmigo. Cada vez me encuentro más ligera a la hora de bailar y eso es importante", pone en valor María Isabel.

Para Lastra, para el que el baile es una necesidad dado su trabajo en el teatro musical, ha sido todo un empujón. "Me ha ayudado a seguir manteniendo mi disciplina de una forma constante. Gracias a estar bailando y tener que sacar un resultado bueno en el baile en tan pocos días te ayuda a seguir luchando hora tras hora", añade el actor.

Para Bruno Vila, también ha sido positivo. "Ahora siento que he cogido más confianza con mi cuerpo, que lo domino más y me siento también más a gusto con él".