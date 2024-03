Caos y escándalo en Bailando con las estrellas. Aunque llevan semanas evidenciando su mala relación, este sábado, el 'matrimonio' profesional entre Elena Tablada y su maestro de baile, que está afectando a sus actuaciones, saltó definitivamente por los aires.

Y lo hizo en pleno directo, tras el pasodoble que defendieron que estuvo claramente marcado por la tensión entre ambos, algo que no pudieron evitar notar los miembros del jurado.

''No lo quería decir antes porque quería ser profesional y no causar ninguna problemática (...) Confío en su talento, pero noto que no conecta conmigo, podría decirse que no sirvo como su maestro así me lo ha dicho esta semana'', alzó la voz Adrián Esperón, el maestro de baile de la diseñadora.

A continuación, el maestro de Elena pidió finalmente un cambio de maestro para ella debido a sus continuas discusiones: ''Yo quiero ser profesional, que ella consiga un buen papel en este concurso, me doy un paso al lado. No quiero perjudicarla. Abro petición al programa de que le puedan poner a otro maestro'', dijo, ante el asombro de todos los presentes en plató, que no se podían creer lo que estaban escuchando.

"Esto no estaba previsto. Vamos a tranquilizarnos un poco. Hablaremos con la dirección, miraremos las bases del concurso y veremos si a estas alturas se puede hacer un cambio así", señaló Jesús Vázquez. "A mí me ofrecieron un cambio y no quise. Lo único que quería era conectar", señaló, por su parte, Tablada.

Tras vivir este momento tenso en directo, Sheila Casas, otra de las concursantes, ya expulsada, se pronunciaba a través de sus redes sociales: "Mucho ha tenido que aguantar Elena Tablada de este señor que no se sabe. No es oro todo lo que reluce. Es muy fácil decir cosas en dos minutos de directo para quedar bien y luego la realidad es muy diferente", señalaba la hermana del actor Mario Casas.