Edmundo Arrocet concede una entrevista a 'Espejo Público', pero no responde a ninguna de las preguntas

La entrevista de Ángel Cristo sigue dando mucho que hablar. En sus últimas declaraciones, el hijo de Bárbara Rey habría acusado a su madre y a Edmundo Arrocet de haber hecho un montaje paseando juntos por Málaga para hacer daño a María Teresa Campos.

Tal como aseguró el pasado miércoles Gema López, la vedette y la presentadora no mantenían una buena relación y, después de que la comunicadora rompiese su relación con Arrocet, se pudo ver a los dos artistas paseando por la ciudad andaluza.

Por ello, este miércoles, Espejo Público ha hablado en directo con Edmundo Arrocet que, tras poner varios problemas asegurando que no escuchaba nada de lo que le preguntaba Gema López, finalmente ha contestado con evasivas a las preguntas de Fernando Rozo.

Así, una y otra vez, los periodistas han preguntado al artista si las fotografías con Bárbara Rey habían sido o no un montaje, a lo que Arrocet ha evitado responder. La misma actitud que ha tenido cuando le han preguntado por qué paseó junto a la vedette y, al día siguiente, desapareció sin darle ninguna explicación: "Yo me iba a Perú, viajo mucho. Lo único que he hecho es hablar bien de Teresita".