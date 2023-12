Susanna Griso, sobre el plan antitabaco: "Hay que dar un alivio a los fumadores, no me molesta que fumen en las terrazas"

La llegada de Mónica García al frente del Ministerio de Sanidad ya tiene su primera polémica. La de Más Madrid ha asegurado que una de sus primeras medidas será rescatar del cajón el plan antitabaco que contempla aumentar los espacios libres de humo en España.

Playas, vehículos en los que viajen menores y/o embarazadas e, incluso, las terrazas de los establecimientos podrían ser, en caso de ser aprobada la nueva norma, lugares en los que estará prohibido fumar tabaco. Asimismo, se contempla la posibilidad de ampliar la prohibición a los vapers.

Una propuesta que no ha sentado nada bien a quienes desean tener un lugar en el que poder fumar, al menos, al aire libre. Así lo ha reclamado este miércoles Gema López desde Espejo Público, donde la periodista ha confesado ser fumadora y, además, ha exigido poder tener un lugar en el que poder desarrollar esta actividad: "Entiendo que no se pueda fumar en la puerta de los hospitales o de los colegios, pero el tabaco es legal en España, tengo derecho a fumar en la calle".

Por su parte, Susanna Griso ha apuntado: "Yo he sido fumadora pasiva toda mi puñetera vida, en mi casa, en el coche, con mis hermanos, en el trabajo... Pero creo que llega un momento en que a los fumadores hay que darles un alivio. A mí, que fumen en las terrazas no me molesta tanto".

Tras esto, la presentadora del matinal de Antena 3 ha propuesto que, quizá, en lugar de prohibir el consumo de tabaco en estos lugares, sería más conveniente que aquellos que fumen paguen una "tasa" por fumar en ciertos sitios.