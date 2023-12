Mamarazzis hablan con Pilar Rubio: "Están preparando la Navidad y le dijimos que alguien de su entorno quería hacerles daño"

Los rumores de ruptura entre Pilar Rubio y Sergio Ramos no dejan de crecer. Todo comenzó a raíz de que la presentadora no acompañase al futbolista a la gala de los Premios Grammy Latinos, celebrada el pasado 17 de noviembre en Sevilla.

En ese momento, los medios de comunicación comenzaron a especular con la posibilidad de que el deportista tuviera una aventura fuera del matrimonio. Además, los rumores de separación aumentaron cuando Sergio Ramos compartió una fotografía del cumpleaños de su madre en la que no aparecía Pilar Rubio.

Sin embargo, hasta ahora, ninguno de los dos se había pronunciado con respecto a su posible ruptura, pese a que algunos medios habían aventurado que el matrimonio Ramos-Rubio anunciaría su separación una vez pasasen las fiestas navideñas.

De esta manera, Laura Fa ha explicado, en Espejo Público, que Pilar Rubio explicó que había acudido al cumpleaños de su suegro y sí estuvo en la celebración: "Le dijimos que por qué no lo publicaban igual y ella dijo 'no puedo estar todo el día subiendo informaciones'". Sin embargo, esta explicación no convenció a la periodista, que insistió en que "era todo un poco contradictorio".

"La vimos muy sobrepasada. No sabía cómo reaccionar, qué desmentir, qué explicar. Tampoco es tan difícil...", ha agregado Laura Fa. Por su parte, Lorena Vázquez ha recalcado que fue una "conversación muy natural": "En algún momento la vimos llegar a emocionarse. No debe ser un momento fácil, pese a que ella le quitaba importancia".

"Ella nos aseguró que no leía nada que tuviese que ver con noticias que surgían sobre su vida privada ni la de Sergio, no quería saber absolutamente nada de lo que salía en los programas de televisión sobre su vida; pero hay personas, como su madre, que cuando salía una noticia alrededor de ella, la llamaba y le decía: 'Oye, Pilar, cómo estás en casa, ¿pasa algo? No me has dicho que te vas a separar'", ha señalado Lorena Vázquez.

"Creo que ella está más informada de lo que quiso reconocernos y estaba interesada en hablar con nosotras. Dice que están preparando la Navidad en casa y que tienen una vida más normal de lo que pensamos. Le dijimos que si no es verdad lo que está saliendo, la pareja tiene a alguien cerca que les quiere hacer daño", ha apuntado Laura Fa.

"Yo creo que algo está pasando para que ella esté afectada, pero ella tiene presente todo el rato a sus hijos y creo que la situación familiar pasa por encima de la crisis que puedan estar pasando", ha agregado la periodista que, finalmente, ha sentenciado que no cree que la pareja se vaya a separar.