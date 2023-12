Susanna Griso y Rubén Amón revelan qué es lo más valioso que se han llevado de un hotel

Ir de vacaciones a un hotel y, a la hora de abandonar la habitación que nos había sido asignada, llevarnos en la maleta los pequeños botes de gel o champú es algo completamente habitual en nuestro país. Sin embargo, en ocasiones, estas sustracciones van más allá.

Así, este lunes, Espejo Público ha hablado, en directo, con Kike Sarasola, presidente de Room Mate, una cadena internacional de hoteles, quien ha comentado algunos de los objetos más peculiares que los huéspedes han sustraído tras sus estancias.

En primer lugar, lo que más se llevan los usuarios son las toallas, seguidas de los albornoces y las perchas. También los bolígrafos son uno de los objetos más codiciados. Sin embargo, si algo ha sorprendido a los colaboradores del matinal es que los huéspedes se lleven las obras de arte expuestas en el complejo hotelero como decoración de las habitaciones.

Asimismo, aquellos que roban a lo grande optan por las cafeteras, televisores, minineveras e, incluso, los colchones de las camas. Por su parte, los colaboradores del matinal de Antena 3 han comentado qué se habían llevado ellos de los hoteles en los que habían estado, a lo que Susanna Griso ha apuntado que se llevó un albornoz: "Tengo que decir que estaba bordado con mi nombre y pregunté si me lo podía llevar. Me dijeron que sí, que era un obsequio del hotel".

Sin embargo, Rubén Amón ha dejado impresionados a sus compañeros al contar lo que había sustraído: "A mí me cobraron un albornoz en un hotel francés, hijos de..., y me lo llevé". Además, el colaborador ha agregado que se encontró un mechero dupont de oro en su habitación, que sería del huésped anterior, y él se lo quedó: "Lo encontré en un armario... No sabemos de quién era".