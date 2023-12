La madre de Itziar Castro: "Era una chica gorda, pero sana. No tenía ningún problema médico, era grande por dentro y por fuera"

El pasado sábado, la actriz Itziar Castro, de 46 años, se encontraba preparando un nuevo personaje cuando, de pronto, falleció. La muerte de la intérprete, gran icono del movimiento feminista y LGTBIQ+ ha supuesto un duro golpe para nuestra sociedad.

Así, este lunes, Espejo Público se ha trasladado a Pallejá, donde ha tenido lugar la capilla ardiente para que quienes quieran puedan dar su último adiós a la actriz. Además, el matinal ha podido hablar, en directo, con la madre de Itziar Castro.

"El alcance que ha conseguido mi niña me tiene un poco en shock todavía. Os agradezco a todos lo bien que os habéis portado siempre con ella y creo que a ella le estaría gustando esto", ha comentado la madre de la actriz.

"Ayer estuvo Anna Tarrès aquí y yo le pregunté cuáles habían sido las últimas palabras de mi hija y dijo que estaba feliz y estuvo hablando de que el espectáculo iba a salir muy bien. Esa era Itziar", ha apuntado la mujer que, además, ha querido dejar claro que su hija no tenía ningún problema de corazón.

"No tenía ningún problema de tensión, de colesterol, de azúcar... Ahora había tomado en serio lo de operarse y estaba siguiendo un tratamiento acelerado, pero era un tratamiento externo, no interno, no de medicamentos. Lo hacía a unas horas y con unos aparatos para ir reduciendo y poder operarse. Pero no tomaba medicamentos ni nada", ha explicado la mujer que, además ha contado que revisó el equipaje de su hija y "solo tenía Couldina, que es para cuando tienes la gripe".

"Tenía una vida sana, muy sana. No bebía, no fumaba... Era una chica gorda, pero sana. El forense aseguró que era una muerte súbita. Ha muerto feliz preparando un espectáculo que le gustaba a ella y ha revolucionado al mundo, esto es increíble. Era muy grande, no me lo esperaba", ha añadido la madre de la actriz.

"Dar las gracias a todos porque el corazón de ella explotó, pero, como madre, el mío también va a explotar. Ella luchó, hay asociaciones que han venido, condolencias que han llegado... Itziar era grande por dentro y por fuera", ha sentenciado la mujer, visiblemente emocionada y dolida.