El ataque de Lecquio a Genoveva Casanova: "Siempre despliega su gran sensibilidad con hombres de gran proyección"

La filántropa Genoveva Casanova ha sido fotografiada paseando por Madrid junto a Federico II de Dinamarca, algo que ha provocado que se sitúen en el foco mediático.

Aunque algunos medios apuntan a un posible romance entre ambos, lo cierto es que ella ya se ha pronunciado y asegura que no tienen ninguna relación más allá de la amistad.

Se desconoce la fecha en la que estas instantáneas se hicieron, pero en las imágenes de Lecturas se puede ver a ambos caminando cerca del Parque del Retiro y del Museo del Prado, es decir, en pleno centro de Madrid.

Tras ser consultada por Vanitatis, la filántropa ha querido desmentir cualquier relación romántica con el príncipe heredero de Dinamarca. "Quiero dejar bien claro que no tengo relación alguna con él, como se está dejando caer", ha defendido. "Somos amigos y las fotos no demuestran nada. Salvo para quien quiera tergiversar las imágenes y ver donde no hay. Tenemos amigos comunes y yo no voy contando quiénes son mis amistades".

Por su parte, Casanova también se ha pronunciado en ¡Hola! "Cualquier afirmación de este tipo no solo falta completamente a la verdad, sino que tergiversa los hechos de manera malintencionada. Esto ya está en manos de mis abogados, quienes se ocuparán de las gestiones pertinentes para proteger mi derecho al honor, la verdad y la intimidad", ha asegurado.

La noticia, no obstante, ha ocupado minutos en las tertulias del corazón de los programas de televisión. En Vamos a ver Alessandro Lecquio fue muy duro con la mexicana, insinuando que esta polémica solo beneficia a ella. "En estos casos siempre hay que preguntarse a quién beneficia esto. A él desde luego que no le beneficia. Esto da que pensar en una única dirección", aseguraba.

"Yo a Federico lo entiendo, porque siempre se ha dicho que Genoveva es una mujer de una gran sensibilidad. Pero qué casualidad que siempre la despliega con hombres de una gran proyección mediática. Eso da para pensar en una única dirección", incidía Lecquio.

Sin embargo, Joaquín Prat, presentador, aseguraba en que el reportaje fotográfico se habría realizado sin acuerdos de por medio, echando por tierra el argumento del italiano, que se reafirmaba en su opinión, esta vez aludiendo a un comentario de su compañera Bibiana Fernández. "Mira, hoy Bibi empezó su intervención diciendo que ella es una mujer que no suele tener gente en su puerta. Eso lo ha dicho ella. ¿Qué insinúa? Que alguien ha avisado a la prensa, con todo el respeto", insistió.

"Su comunicado me parece lamentable. Es absurdo porque niega algo que nadie ha dicho. Porque nadie ha hablado de relación romántica, en ningún momento", concluía el tertuliano.