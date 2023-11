Genoveva Casanova, cicerone de Federico de Dinamarca en su reciente visita a Madrid

La filántropa Genoveva Casanova ha sido fotografiada paseando por Madrid junto a Federico II de Dinamarca. Y, aunque algunos medios apuntan a un posible romance entre ambos, lo cierto es que ella ya se ha pronunciado y asegura que no tienen ninguna relación más allá de la amistad.

Según informa este martes Vanitatis, la revista Lecturas publicará este miércoles las imágenes en su revista. En ellas, se puede ver a la ex de Cayetano Martínez de Irujo junto al príncipeheredero de Dinamarca, conde de Monpezat, saliendo de la casa de la modelo en la capital española y paseando por las calles de la ciudad.

Se desconoce la fecha en la que estas instantáneas se hicieron, pero se puede ver a ambos caminando cerca del Parque del Retiro y del Museo del Prado, es decir, en pleno centro de Madrid.

Curiosamente, esta noticia sale a la luz mientras los reyes, Felipe VI y Letizia, se encuentran en un viaje de Estado de tres días en Dinamarca, donde fueron recibidos este lunes por la reina Margarita II, tía del Felipe, pero también por su hijo, el propio Federico II, que estuvo junto a su mujer, Mary Donaldson.

La princesa Mary Donaldson y el príncipe Federico II de Dinamarca en la cena de gala de la reina Margarita. Mads Claus Rasmussen / EFE

Genoveva lo desmiente

Tras ser consultada por Vanitatis, la filántropa y modelo ha querido desmentir cualquier relación romántica con el príncipe heredero de Dinamarca.

"Quiero dejar bien claro que no tengo relación alguna con él, como se está dejando caer", ha defendido. "Somos amigos y las fotos no demuestran nada. Salvo para quien quiera tergiversar las imágenes y ver donde no hay. Tenemos amigos comunes y yo no voy contando quiénes son mis amistades".

Por su parte, la modelo también se ha pronunciado en ¡Hola!. "Cualquier afirmación de este tipo no solo falta completamente a la verdad, sino que tergiversa los hechos de manera malintencionada. Esto ya está en manos de mis abogados, quienes se ocuparán de las gestiones pertinentes para proteger mi derecho al honor, la verdad y la intimidad", ha asegurado.

La posible explicación de su encuentro

Según la citada revista, este encuentro entre Genoveva Casanova y Federico II se dio porque él iba a ver Picasso, lo sagrado y lo profano, exposición del Museo Thyssen, junto a un amigo. Sin embargo, este se encontró indispuesto, parece que por Covid, y pidió a la modelo que le acompañara.

Tras la visita a la galería y el paseo por Madrid, cenaron juntos en el restaurante El Corral de la Morería, en el centro de Madrid, y en ningún momento se ocultaron o tuvieron intención de que no les vieran.

Por tanto, no hay ninguna relación entre ellos más allá de la amistad y Genoveva Casanova estuvo paseando con Federico II y mostrándole los distintos encantos turísticos y culturales de la capital.