Dulceida revela la surrealista petición de una fan en un tanatorio: "Me quedé en shock"

Aida Domènech, conocida mundialmente en redes sociales como Dulceida, ha sido una de las invitadas al primer programa Nada del otro mundo, con el que Pedro Ruiz ha regresado a TVE. La empresaria y creadora de contenido ha hablado en una distendida entrevista sobre sus inicios en el mundo de las redes sociales, el abuso de los teléfonos móviles y también ha compartido alguna que otra anécdota relacionada.

En este sentido, Dulceida ha considerado que las redes sociales tienen "muchísimas" cosas positivas. "Somos muchos los creadores, y me incluyo, que aportan cosas muy bonitas a las redes. A veces recibo mensajes de chicas que me dicen que han tenido un día malísimo y con solo ver mi contenido le he sacado una sonrisa. Esto también puede pasarle a la gente que mira la televisión, porque al final hacemos entretenimiento. Veo a muchos creadores que hacen reír, que tienen unos valores que transmiten a la gente... Luego hay otros muchos que no", ha explicado.

El uso de los móviles ha sido otra de las materias que Ruiz ha tocado con Dulceida. En este sentido, ha reconocido esa dualidad que tienen los teléfonos para ser amigos y enemigos al mismo tiempo. "Es muy difícil distinguir, porque ahí tengo toda mi vida personal, pero también toda mi vida profesional, yo cuando empecé trabajaba con el ordenador y el teléfono era solo para lo personal, pero ahora lo hago todo con el móvil: las fotos, los mails, las reuniones", ha admitido.

"¿Estamos atontados con las redes y el móvil más de lo debido? ¿Nos estamos pasando un poquito?", ha querido saber Ruiz. "Depende de la persona, mucha gente sí, y otra no", ha respondido Dulceida, que ha reconocido que ella misma tiene "épocas en que sí y otras en que no".

Siguiendo el hilo de este debate, Dulceida ha explicado que hay cosas que son "horribles" en relación con el uso de las redes y los móviles. "A veces discuto con mi chica por Whatsapp, y estamos una al lado de la habitación de la otra, pero lo hace todo el mundo", ha admitido.

En este punto, Pedro Ruiz ha mostrado a su invitada un sketch en el que el presentador aparecía junto a Antonia San Juan y Javier Quero en un entierro, en el que no paraba de llorar porque su última publicación en redes sobre el funeral de su mujer no había logrado el impacto esperado. "¿Es exagerado o se queda corto?", preguntó Ruiz.

"Nada que ver. Así hay un 1% que a mí me horroriza", ha comentado. Ha sido entonces cuando ha contado una anécdota que le pasó una vez cuando estaba en un tanatorio: "Yo estaba allí despidiendo a mi tío, y estaba con mi tía, bastante mal, abrazándonos... Y me viene una chica con el móvil preparado a pedirme una foto. Yo me quedé en shock, no le contesté", ha asegurado.

Su tía, enfadada, le preguntó a la seguidora si le parecía el momento oportuno para pedir una foto. "La chica estaba en el tanatorio de al lado", ha añadido Dulceida al recordar esa situación.

Respecto al dinero que ganan los influencers, Dulceida ha asegurado que ninguna de las cifras que se han publicado se ajustan a la realidad. "A veces he visto por debajo y otras he visto muy por encima", ha dicho, sin especificar cantidades. "Es una cuestión que le interesa mucho a la gente, por qué ganamos tanto... Es verdad que es un trabajo donde ganamos muy bien de dinero, pero no todos", ha matizado.

Si su situación laboral cambiase, la creadora de contenido ha indicado que tiene un plan B. "Aparte de mi trabajo, tengo mi empresa, donde tenemos una agencia de representación y publicidad, y los premios Ídolo, que se entregarán el 14 de marzo en Madrid. Ya lo estamos preparando todo, y eso me emociona", ha dicho.

A nivel personal, Dulceida también ha confesado que le gustaría ser madre y quedarse embarazada. "Quiero una niña, me la imagino cuando sea un poco más mayor conmigo pidiéndome consejo sobre qué ponerse... Pero luego me da igual", ha asegurado.