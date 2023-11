Dulceida responde a su ex, la vocalista de 'Marlena' Ana Legazpi, tras los ataques en su última canción: "Yo prefiero ser elegante"

Ana Legazpi, vocalista del grupo Marlena, ha escrito una canción en la que se marcaría un 'Shakirazo' con su última pareja, Dulceida. Así lo asegura Socialité, que da por hecho que la letra de la canción va directamente hacia la influencer.

Una letra que dice cosas como "tan dulce como tu nombre. Me amarga pensar lo que podría haber pasado, pero no llegó a pasar. Lo que negabas que harías es lo que haces tal cual", "tan dulce que envenena, a mí me sobran las ganas y a ti follows en Instagram, no sé por qué te vi tan especial" o "sabía tu historial, hablé con tus red flags y aún así me dio igual. Entenderás por qué no eres tan especial si jodiste a la persona que no te veía como los demás".

Tal y como informa el espacio de Telecinco, la relación entre Dulceida y Ana habría tenido lugar cuando la influencer rompió con Alba Paul, su mujer. Sin embargo, al poco tiempo, el matrimonio se reconcilia.

El programa ha hablado con la propia Dulceida, que responde a su expareja: "No soy muy de tirar indirectas, prefiero ser elegante y no responder a esas cosas", asegura la creadora de contenido. "No me parece bien que la gente tenga que hablar de los demás, yo me limito a hablar de mí, los demás que hagan lo que quieran", remata, sobre el gesto de la artista dirigido supuestamente hacia ella.