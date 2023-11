Álvaro de Luna y Claudia, de 'La isla de las tentaciones', ¿posible relación secreta?

Después de la ruptura con Laura Escanes, Álvaro de Luna se está viendo envuelto en un sinfín de rumores respecto q su relación con otras mujeres. Ahora, según informa Socialité, son muchos los que apuntan a una posible relación que iría más allá de lo estrictamente laboral entre el cantante y Claudia, de La isla de las tentaciones.

Según el programa, que cita a un testigo que se ha puesto en contracto con la redacción, la relación, secreta hasta ahora, el cantante y la influencer tiene lugar cuando el artista rompe por primera vez con Laura Escanes, justo antes de que se den una segunda oportunidad, en septiembre de este mismo año.

Según el espacio de Telecinco, este affaire llega a oídos de Mario, actual pareja de Claudia, motivo por el que tienen una fuerte crisis. El encuentro habría tenido lugar tras salir a la luz unas imágenes de ella en el estudio de grabación del andaluz.

El programa ha hablado con Claudia de los rumores que la relacionan con Álvaro de Luna en presencia de su novio, que defiende a su chica mientras esta se muestra molesta por los rumores. "No, no tienes que sacar el teléfono, a mí no me importa lo que digan y soy el único al que le tiene que afectar", le dice.

Claudia se confiesa afectada porque se está poniendo en duda su lealtad. Por eso, sostiene, asegura que entre ella y Álvaro solo existe una relación laboral: "Solo nos hemos visto una vez".