Facu Díaz critica "el cinismo" de Pablo Motos: "Presiona a los cómicos para que no hagan chistes sobre él"

Facu Díaz ha criticado "el cinismo" de Pablo Motos tras las palabras del valenciano, que señaló que ya no se podía hacer humor con nada, cuando, según el humorista, él mismo silenciaría chistes sobre su persona.

En su canal de Twitch, Díaz se ha mostrado muy contundente contra el presentador de Antena 3, asegurando que este "ha mandado a gente de su productora a llamar por teléfono a cómicos para decirles que a la gente no le gusta los chistes" sobre él.

"Pablo Motos es un tipo con muchísimo poder en la industria a efectos promocionales, por ejemplo. La peña tiene que ir a su programa, muchas veces obligada por contrato, para promocionar sus movidas. Lo que consigue es que la gente, públicamente, se corte mucho con la posibilidad de hacer chistes sobre él porque luego pide cuentas y hace llamadas", relata el cómico.

"Y aquí tiene los huevazos gigantescos de decir que no se puede hacer chistes con nada", critica Díaz, que estalla contra "toda esta banda de sinvergüenzas que hablan de problemas con la libertad de expresión". "Ellos pueden hacer lo que les salga de los cojones, pero no me des lecciones. No me digas, Pablo Motos, que hay una generación de cristal, cuando se hacen chistes sobre tu altura o sobre que tu programa es una puta mierda y montas un circo", critica.

Además, Díaz sostiene que Motos "está obsesionado con su imagen pública y con que nadie se ría de él".

El vídeo del cómico se ha hecho viral en las redes, donde más personas y profesionales del medio han denunciado actitudes parecidas a las que él denuncia por parte de Motos y su equipo.

"Hay que ser un cínico y un sinvergüenza", añade el humorista, que asegura que las supuestas llamadas se habrían hecho incluso a través de directivos de la cadena. "Eres el hazmerreír de la industria, lo que pasa es que eres tan poderoso y tienes tanta pasta que la gente te tiene miedo", remata Díaz.