El drama de Mayte Ametlla, la última estrella de 'Sálvame', ahora sin trabajo: "Es duro"

Mayte Ametlla fue uno de los nuevos y reconocidos rostros de Sálvame en su recta final. La catalana saltó al primer plano de la tertulia de Telecinco a mediados de 2022, y desde entonces fue informadora de distintas polémicas.

Lo que destacaba del nuevo rostro del extinto formato de Telecinco era su profunda voz y su característica forma de contar las cosas: con contundencia, ironía y cómica intriga.

La colaboradora enamoró a parte del público rápidamente por las pullitas y los ataques directos a los tertulianos que eran su objetivo de cada día. De ella también destacaba su estética: su melena gris ya forma parte de las tardes de Telecinco.

Sin embargo, tras el final del programa, el pasado junio, las tornas han cambiado personalmente para ella, ya que ahora sufre las consecuencias, sin trabajo y en plena búsqueda de empleo.

"El final de Sálvame fue muy triste porque al final yo estaba aportando cosas nuevas de mi perfil profesional y creía que íbamos a durar más tiempo. Para mí era un punto de aire fresco porque yo siempre he estado dirigiendo programas de televisión", se sincera en una entrevista en Lecturas.

Para mí el final de un espacio que me estaba aportando tanto y donde podía mostrar otro lado de mi profesionalidad pues ha sido muy triste", reconoce, aunque admite: "Al final sabíamos que ese programa tenía un final que estaba a punto de llegar porque cuando cambiara la directiva no era el formato más adecuado para lo que ellos querían imponer. Inesperado solo por la forma que fue y que para mí fue antes de lo previsto".

Sobre lo que significó para ella el programa, dice: "Sálvame para mí fue un máster en entretenimiento, creo que ahí están algunos de los mejores profesionales del sector. Hay gente que sabe muchísimo", ha añadido.

Ahora, está en plena búsqueda de empleo, aunque aún no ha tenido suerte. Se ha puesto en contacto con algunas productoras, pero con "todo en el aire". "No hay nada seguro ni firmado. Es duro. Busco estabilidad en este momento de mi vida. Busco trabajar en lo que sé, lo que me apasiona y de lo que he vivido siempre dando lo máximo. Sigo pensando en trabajar detrás de las cámaras porque me divierto muchísimo y aporto muchos conocimientos, pero también me gustaría aportar algo delante de ellas", indica.